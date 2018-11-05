Генконсул Узбекистана в Петербурге: мы не отдаем паспорта на углу у светофора

Генеральный консул Узбекистана в Петербурге Джахонгир Иргашев в интервью Sputnik подвел итоги прошедших в Северной столице Дней Ташкента, а также рассказал, когда лучше звонить в консульство, и в какой сезон посещать Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik, Дмитрий Матвеев. Генконсульство Узбекистана, открывшееся в Санкт-Петербурге в феврале этого года, ежедневно принимает по 150-200 человек, рассказал Sputnik генеральный консул Джахонгир Иргашев.

— При каких обстоятельствах в конце августа произошло ваше назначение?

— Решение о моем назначении принял министр иностранных дел после согласования с консульско-правовым департаментом нашего министерства. Действительно, я был назначен недавно, приехал в Петербург 10 июля. Я работал в течение какого-то времени исполняющим обязанности генерального консула. Потом получил экзекватуру за подписью министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова. Я являюсь полноправным аккредитованным генеральным консулом в Санкт-Петербурге.

Открытие генерального консульства в Санкт-Петербурге произошло не случайно, поскольку глава нашего государства уделяет первоочередное внимание защите прав и интересов наших граждан за рубежом. Помимо Санкт-Петербурга, у нас есть консульства в Москве и Новосибирске. А к концу года начнут свою работу генеральные консульства во Владивостоке, Екатеринбурге, Казани и Ростове-на-Дону.

Консульство в Петербурге открылось только в марте сего года, но за неполные семь-восемь месяцев нашей работы многие граждане о нас узнали. В день у нас приходят на прием около 150-200 человек, которым мы оказываем консульско-правовую помощь.

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Я понимаю, что не все знают, где находится наше генеральное консульство. Поэтому, пользуясь настоящим случаем, хотел бы сказать, что генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге находится на улице 4-й Красноармейской, дом 4А. Мы работаем с понедельника по пятницу, прием населения ведем с 10 часов утра до 5 часов вечера.

Убедительная просьба — в случае возникновения проблем, например, с документами, сначала идите к нам. Мы постараемся помочь. Есть очень много нечистых на руку людей, готовых воспользоваться сложной ситуацией, в которую вы попали. Пожалуйста, будьте бдительны! Мы встречаемся только на территории генерального консульства и за каждую оплаченную услугу выдаем квитанцию. Никаких встреч у метро! Никаких встреч на повороте у светофора! Не верьте, это все мошенники.

— Есть жалобы от жителей Санкт-Петербурга, трудовых мигрантов из Узбекистана. Говорят, что до вас почти невозможно дозвониться. Правда ли это?

— Такая проблема действительно есть, не буду скрывать. Она связана с нехваткой людей в консульстве. Для того, чтобы отвечать на телефонные звонки, я должен какого-то сотрудника освободить от других обязанностей. Но у нас здесь работают три дипломата и два помощника. В день приходят около 200 человек. Посадить кого-то отвечать на звонки — значит не решить проблему того человека, который пришел.

Поэтому убедительная просьба: звоните либо с 9 до 10 утра, либо с 5 до 7 вечера. То есть, пока прием граждан не начался, или когда он уже закончился. В это время мы готовы ответить на все ваши вопросы по телефону.

—Дни Ташкента в Петербурге проходят в рамках соглашения между Санкт-Петербургом и Ташкентом, которое было подписано в прошлом году. Какие еще мероприятия планируются в Санкт-Петербурге и в узбекских городах в рамках этого соглашения?

— Конечно же, мы ждем ответных Дней Санкт-Петербурга в Ташкенте. Но пока что планы на следующий год не построены. Где-то там на карандаше, на заметке у руководства Санкт-Петербурга этот вопрос стоит.

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Одним из больших и крупных мероприятий станет открытие торгового дома Ташкента в Санкт-Петербурге . На встрече с заместителем губернатора Сергеем Мовчаном этот вопрос обсуждался. Интерес есть, на рынке нашу продукцию знают, ценят и любят. Но либо она очень дорогая, либо ее сложно достать. Поэтому для того, чтобы упорядочить этот процесс, продвигать узбекскую продукцию в Санкт-Петербурге и не только, мы и создаем этот торговый дом. Мы предполагаем, что он будет работать как своего рода хаб в Северо-Западном Федеральном округе. Это будет торговый дом с постоянно действующей выставкой узбекских товаров.

Работа торгового дома позволит российским покупателям прийти, посмотреть продукцию. Если она им понравится, то они тут же оформят заказ, мы их напрямую свяжем с производителем.

Прежде всего, будут представлены овощи и фрукты. Будем стараться максимально увеличивать экспорт наших овощей и фруктов в Российскую Федерацию и, в частности, в Санкт-Петербург. Также мы хотим расширить номенклатуру предлагаемой продукции, внедрить какие-то инновационные разработки, что-то связанное с электротехнической отраслью. Чтобы это был широкий спектр взаимного сотрудничества.

Сегодня мы предложили Санкт-Петербургу в ответ открыть информационно-деловой центр Петербурга на территории Ташкента. Этот вопрос сейчас будет обсуждаться. Возможно, уже в конце ноября бизнес-делегация Санкт-Петербурга во главе с одним из представителей правительства города посетит Узбекистан, где довольно предметно обсудят эти вопросы.

— Что бы лично вы посоветовали петербуржцу посетить в Узбекистане?

— Начнем с выбора времени года. У нас туристический сезон начинается где-то с начала марта и продолжается до начала июня. Потом в Узбекистане жарко, и не каждый турист готов в +50 посетить республику. Сезон продолжается начиная с середины августа, где-то до конца ноября погода замечательная.

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В туристический сезон я бы советовал посетить, в первую очередь, такие города, как Самарканд, Бухара и Хива. Вы не останетесь равнодушными. Это архитектурные памятники с тысячелетней историей.

В зимний и летний период у нас есть горный туризм. В горах много замечательных зон отдыха, например, Чарвак. Это высокогорное искусственное озеро, водохранилище. Чуть выше есть река Угам. Там летом температура с городом разнится в на 15-20 градусов. Летом, даже в жару, там совершенно комфортно.

Очень сильно развивается зимний туризм. Чимганская горнолыжная трасса знаменита со времен СССР, когда она была тренировочной для многих сборной.

Буквально в следующем месяце должен открыться новый горнолыжный курорт — Амирсой. С фуникулерами, трассами для сноуборда, трассами для скоростного спуска.

Одно точно могу сказать: плов от времени года не зависит. Он вкусный и зимой, и летом, и осенью, и весной. Поэтому добро пожаловать!

—Многие в России отмечают, что Узбекистан сейчас стал гораздо активнее в плане двухсторонних отношений. Устраиваются масштабные мероприятия, которых раньше не было. С чем это связано?

— Это связано с политикой нашего нового президента Шавката Мирзиёева. Политический курс направлен, в первую очередь, на максимальное улучшение отношений с ближайшими соседями — со странами СНГ и ближнего зарубежья. На сегодняшний день мы открыты к сотрудничеству с любой страной.

Мы открыты, мы стараемся максимально расширить горизонты для нашего бизнеса. Сегодняшнее мероприятие как раз призвано сблизить бизнес двух стран, народы и культуру. Многие петербуржцы старшего поколения не понаслышке знают, что такое Узбекистан, что такое Ташкент. Они помнят, как при эвакуации (в Великую Отечественную войну) город принял всех. Тем не менее, прошло какое-то время, и есть поколения, которые этого не знают, подзабыли.

Дни Ташкента в Санкт-Петербурге как раз направлены на то, чтобы показать, насколько сегодня развит Узбекистан. Мы выпускаем современные предметы одежды из текстиля, на выставке представлена кожгалантерейная продукция, фрукты и овощи, которые любят в России.

До недавнего времени одним из основных препятствий для экспорта узбекских товаров было требование о том, что российская компания должна была вносить 100%-ную предоплату. Буквально два месяца назад президент подписал постановление, где снял все эти барьеры. Сегодня дорога для бизнеса свободна.

Мы и в Узбекистан стараемся привлекать инвестиции. За последние два года созданы около 14 свободных экономических зон в различных регионах страны. Поэтому я приглашаю в Узбекистан не только туристов, но и бизнес.

— Петербуржцы готовы летать в Узбекистан, но их отпугивают цены на билеты.

— Мы стараемся решить эту проблему. У нас сейчас есть программа скидок для туристических групп, которые едут в Узбекистан от определенной турфирмы. Это скидки из государственного бюджета, мы просто реализуем билеты через фирму, с которой заключен договор.

Также мы стараемся увеличить число авиарейсов: каждую неделю совершаются 15 рейсов. Сейчас ведем переговоры с руководством аэропорта "Пулково", чтобы увеличить частоту до двух рейсов ежедневно. Если все получится, то у нас будет 20-25 рейсов в неделю. Конечно же, это дополнительная загрузка пассажиров, цены на билеты снизятся.

В Узбекистане строятся новые отели, и они, в свою очередь, будут конкурировать между собой. Таким образом, медленными, но верными шагами мы исправляем ситуацию. Мы знаем о существующих проблемах, часто обсуждаем их, как в Узбекистане, так и здесь с представительством нашей авиакомпании. Поэтому могу вас заверить, что в ближайшем будущем ситуация изменится кардинально. Если слетать в Узбекистан будет не дешевле, чем в Турцию, то хотя бы столько же по стоимости, а удовольствия получите не меньше.

Справка Sputnik: Джахонгир Иргашев в 1999 году закончил Университет мировой экономики и дипломатии в Ташкенте. Затем, после небольшой практики работал в системе Министерства иностранных дел. В 2004-2006 году трудился консулом Узбекистана в Вашингтоне. В 2009-2013 году работал первым секретарем посольства Узбекистана в Великобритании.