Правозащитники соберутся в Самарканде на два дня

ТАШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik. Азиатский форум по правам человека впервые пройдет в Самаркандее, он будет приурочен к 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека, сообщает международный пресс-клуб (МПК) Узбекистана.
"22-23 ноября 2018 года в городе Самарканд состоится Азиатский форум по правам человека, посвященный 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека", - говорится в сообщении в Telegram-канале МПК.
По данным пресс-клуба, в форуме примут участие глав международных и региональных организаций, руководства ООН, ОБСЕ, ЕС, Организации исламского сотрудничества, делегаций парламентов, судебных органов зарубежных стран, руководителей национальных институтов по правам человека, представителей экспертного сообщества.
В январе Мирзиёев распорядился выделить 100 тысяч долларов УВКПЧ в связи с мероприятиями по случаю 70-летия Всеобщей декларации прав человека в 2018 году в ответ на обращение Верховного комиссара ООН.
Верховный комиссар ООН по правам человека в мае 2017 года впервые посетил Узбекистан и провел переговоры с президентом, а также ряд встреч с руководителями государственных органов и представителями гражданского общества. По итогам визита в июне парламент страны принял план действий по сотрудничеству с УВКПЧ ООН, куда включены более 90 мероприятий.