Чем займется первый международный арбитражный центр в Узбекистане

В качестве арбитров в центре (наряду со специалистами-гражданами Узбекистана) могут привлекаться иностранные квалифицированные арбитры. Для них не требуется получение разрешений на право трудовой деятельности на территории страны.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. В Узбекистане при Торгово-промышленной палате будет создан Ташкентский международный арбитражный центр (TIAC). Соответствующее постановление подписал президент республики Шавкат Мирзиёев. Оно опубликовано на Правительственном интернет-портале.

Как говорится в тексте постановления, центр будет создан со статусом негосударственной некоммерческой организации.

Его основной задачей станет разрешение споров, возникающих из договорных и других гражданско-правовых отношений между коммерческими организациями, которые находятся в разных государствах, в том числе иностранными инвесторами.

"Решения арбитров центра подлежат исполнению на территории Узбекистана в порядке, предусмотренном законодательством для исполнения решений третейских судов, а также международными договорами", - говорится в документе.

При этом по соглашению сторон при разрешении споров также может применяться иное право, в том числе иностранного государства.

Sputnik / Сергей Пятаков При Торгово-промышленной палате появится международный арбитраж

В качестве арбитров в центре (наряду со специалистами-гражданами Узбекистана) также могут привлекаться иностранные квалифицированные арбитры. Для них не требуется получение разрешений на право трудовой деятельности на территории страны.

В начале и середине 2000-х годов ряд иностранных инвесторов — американская Newmont Mining, израильская Metal-Tech, британская Oxus и российская МТС - заявляли о неправомерном вмешательстве в свою деятельность налоговых и правоохранительных структур республики и обращались в международный арбитраж с исковыми требованиями к правительству Узбекистана.

При этом в ряде случаев правительство Узбекистана не предоставило письменное согласие на арбитражное разбирательство, ссылаясь на отсутствие существующей нормативно-правовой базы.