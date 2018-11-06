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Встреча японской организации ОМЕТА с хокимиятом Ташкента

Япония поможет создать в Ташкенте медицинский информационный центр

Пресс-служба хокимията Ташкента
Общество
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Создание центра предусмотрено постановлениями президента, подписанными в 2015 году.

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В Ташкенте откроется узбекско-японский медицинский информационный центр. Как уточнили в пресс-службе хокимията узбекской столицы, расчетная стоимость проекта составляет 100 тысяч долларов.

Представители администрации города и японской организации ОМЕТА уже обсудили подписание меморандума о сотрудничестве с Комитетом Узбекистана по инвестициям. Планируется создание рабочей группы.

Врач с анализами
CC0 / pixabay.com
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Ассоциация ОМЕТА включает 138 компаний, 128 из которых — производители медоборудования. Организация поддерживает другие страны в развитии медучреждений.

Узбекистан активно стремится повысить уровень здравоохранения, в том числе используя иностранный опыт. К примеру, в Намангане при содействии Южной Кореи появится новый медицинский центр. Он откроется на базе ГУП "Областной центр медицинской диагностики".

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Теги:
Япония, Медицина, Ташкент



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