Япония поможет создать в Ташкенте медицинский информационный центр

Создание центра предусмотрено постановлениями президента, подписанными в 2015 году.

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В Ташкенте откроется узбекско-японский медицинский информационный центр. Как уточнили в пресс-службе хокимията узбекской столицы, расчетная стоимость проекта составляет 100 тысяч долларов.

Представители администрации города и японской организации ОМЕТА уже обсудили подписание меморандума о сотрудничестве с Комитетом Узбекистана по инвестициям. Планируется создание рабочей группы.

Ассоциация ОМЕТА включает 138 компаний, 128 из которых — производители медоборудования. Организация поддерживает другие страны в развитии медучреждений.

Узбекистан активно стремится повысить уровень здравоохранения, в том числе используя иностранный опыт. К примеру, в Намангане при содействии Южной Кореи появится новый медицинский центр. Он откроется на базе ГУП "Областной центр медицинской диагностики".