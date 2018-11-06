16:42 06 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.67
  • EUR9392.59
  • USD8249.97
Поиск
Зарубежная пресса

Больше газет: начальника районо в Бекабаде уволили за принуждение к подписке

© Sputnik / fragolerosse
Общество
Получить короткую ссылку
58 0 0

Начальник Бекабадского районного отдела народного образования Хасан Соибназаров своим письмом от 30 октября 2018 года поручил директорам 57 школ района организовать подписку учителей на периодические издания.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Начальник Бекабадского районного отдела народного образования Хасан Соибназаров уволен за то, что принуждал учителей школ подписываться на периодические издания на 2019 год, сообщила пресс-служба Министерства народного образования.

Статьи о том, что в Бекабаде педагогам приходится выписывать газеты против воли, появились в нескольких СМИ. Министерство народного образования провело проверило факты и выяснило, что начальник Бекабадского районного отдела народного образования Хасан Соибназаров своим письмом за номером от 30 октября 2018 года поручил директорам 57 школ района организовать подписку на периодические издания.

Сборщица хлопка
© Sputnik / Алексей Куденко
Это нам не задавали: Минобр жалуется на привлечение учителей к сбору хлопка
Постановлением президента Узбекистана 14 августа 2018 года запрещается принуждать сотрудников народного образования к подписке на периодические издания, поэтому начальник Бекабадского районного отдела народного образования Хасан Соибназаров освобожден от занимаемой должности. Его поручение по подписке на газеты и журналы отменено.

Начальник Ташкентского областного управления народного образования Шукур Бурхонов привлечен к дисциплинарному взысканию за допущение принудительной подписки.

Областные управления народного образования получили задания не допускать случаи принудительной подписки.

По данным министерства, школы, расположенные в сельской местности, получают до 10 изданий газет и журналов, преимущественно республиканских средств массовой информации, за счет средств местных бюджетов в соответствии с постановлением кабинета министров № 33 от 25 января 2002 года. Сельским школам рекомендовано организовать подписку на газеты и журналы 10 наименований. Бекабадскому районному отделу народного образования выделены средства из местного бюджета на подписку на газеты "Тошкент хакикати", "Халк сузи", "Бекобод овози" и "Маърифат".




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Штаб-квартира Совета Международного союза электросвязи
    Шире круг

    Азербайджан вошел в состав еще одной международной организации – ведущего учреждения ООН в области IT-технологий.

  • РСЗО Полонез
    Мы - мирные люди…

    Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег НАТО от "запугивания" размещением базы в Польше.

  • Выставка сельскохозяйственной продукции. Архивное фото
    Дары не Абхазии

    Имеют ли отношение к республике "Дары Абхазии" на выставке в "Сибэкспоцентре", и какие товары страна не выставляет за рубежом, разбирался Sputnik.

  • Генеральный директор Гаспарян и Куспиц Андрей Куспиц на Yerevan Food Fest в Ереване
    Праздник живота

    Армянская кухня должна стать общечеловеческим достоянием, а каждый ресторан за ее пределами – "маленьким посольством", уверен российский кулинар.

  • Рыболовная сеть на заборе
    "Золотая" рыбка

    Рижский окружной суд оштрафовал мужчину за незаконный вылов рыбы в Лиелупе на 192 тысячи 301 евро.

  • Нефтяная вышка, архивное фото
    Кто хочет поработать?

    Конкурс на разведку и добычу нефти в западной части Литвы провалился – за четыре с половиной месяца не поступило ни одной заявки.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    Открытая позиция

    Молдавский лидер Игорь Додон охарактеризовал отношения между Кишиневом и Москвой и рассказал, с кем должна дружить республика.

  • Взлетно-посадочная полоса аэродрома Раади, 2009 год
    Сила солнца

    На территории бывшего советского военного аэродрома расположится крупнейший парк в Эстонии по производству солнечной энергии.

  • Житель города Квайса Арсен Хугаев
    Дрожь земли

    О последствиях землетрясения в Южной Осетии, произошедшем в ночь на вторник, читайте в материале Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Наводнение в Венеции
По уши в воде: жизнь Венеции во время наводнения
Генеральный консул Узбекистана в Петербурге Джахонгир Иргашев рассказал о работе консульства в Спб
Генконсул Узбекистана в Петербурге Иргашев: звоните нам утром или вечером
Тарелка супа в разных странах
Сколько платят за тарелку супа жители разных стран

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054