Стало известно, кто примет участие в фестивале суфизма в Узбекистане

В мероприятии ожидается участие более 150 последователей суфизма, в том числе более десяти видных улемов из Малайзии, Индонезии, Турции, Великобритании, Новой Зеландии, Китая, Индии, Австралии, США, ЮАР и других стран.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Более десяти зарубежных улемов (исламских богословов) примут участие в туристическом фестивале последователей суфийского лидера Бахауддина Накшбанда.

Об этом сообщает МИД республики.

"Седьмого-двенадцатого ноября в Узбекистане состоится "Туристический фестиваль Накшбандия". Организатором мероприятия выступает малайзийский Всемирный центр суфиев World Sufi Center", - говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным внешнеполитического ведомства, целью фестиваля является популяризация идей суфийского тариката (путь духовного самосовершенствования в исламе) Накшбандия.

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В мероприятии ожидается участие более 150 последователей суфизма, в том числе более десяти видных улемов из Малайзии, Индонезии, Турции, Великобритании, Новой Зеландии, Китая, Индии, Австралии, США, ЮАР и других стран.

В течение пяти дней участники фестиваля посетят святые места, а также познакомятся с другими объектами мусульманского паломнического туризма в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, добавили в МИД Узбекистана.

Бахауддин Накшбанд, суфийский лидер второй половины XIV века, похоронен в Каганском районе Бухарской области. Его усыпальница является местом поклонения приверженцев суфизма.

В Узбекистане с более чем 33-миллионным населением 94% жителей исповедуют ислам, 3,5% граждан республики — православные христиане, остальные принадлежат к другим религиозным конфессиям.