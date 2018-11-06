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Люди курят кальян в одном из кафе в Дамаске

Кури и плати: Узбекистан определяет штрафы за кальяны в общественных местах

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Закон "Об ограничении курения кальянов и электронных сигарет в общественных местах" вступил в силу в октябре этого года.  Однако ответственность за нарушения в нем прописана не была.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Дополнения к статье 56 Кодекса об административной ответственности, устанавливающие штраф за курение электронных сигарет и кальянов в общественных местах, предусмотрены законопроектом, который размещен для общественного обсуждения.

Закон "Об ограничении курения кальянов и электронных сигарет в общественных местах" вступил в силу в октябре этого года. Однако ответственность за нарушения в нем прописана не была.

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В обсуждаемом документе предлагается ввести штраф за курение кальянов и электронных сигарет в запрещенных местах в размере 1/3 от минимальной заработной платы (примерно 67 577 сумов). За употребление табачной продукции предлагается ввести аналогичный штраф.

Отдельная статья предусматривает штраф за предоставление для курения кальянов и электронных сигарет помещений, расположенных в общественных местах. За такое нарушение гражданам придется заплатить от 5 до 10 МРЗП, а должностным лицам - от 10 до 15 МРЗП.

Напомним, закон "Об ограничении курения кальянов и электронных сигарет в общественных местах" запрещает курить кальяны и электронные сигареты на территориях и в помещениях образовательных и медицинских организаций, учреждений культуры и органов власти, во всех видах транспорта, на детских площадках, рабочих местах. В местах общественного питания и торговых центрах их можно употреблять только в специально отведенных для этого помещениях. Закон также запрещает рекламу и пропаганду кальянов и вейпов.

Напомним, с апреля 2012 года курение сигарет запрещено во всех закрытых общественных местах, за исключением специально отведенных площадок.




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