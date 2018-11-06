Без хлопка и поборов: педагогов Узбекистана защитит отдельный закон

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В Узбекистане идет общественное обсуждение проекта закона "О статусе учителя". Он направлен на создание условий, обеспечивающих улучшение качества правового положения учителей образовательных учреждений, реализацию гарантий их социальной защиты.
Согласно проекту, статусом учителя наделяются граждане Узбекистана или любой другой страны, имеющие "необходимое педагогическое образование или диплом государственного образца, дающий право заниматься педагогической деятельностью, работающие в образовательных учреждениях, выполняющие учебную, научную, методическую, воспитательную, организационную и руководящую деятельность".
"Родители учащихся не имеют права на необоснованное вмешательство в вопросы, которые по своему характеру входят в круг профессиональных обязанностей учителя", — говорится в проекте закона.
Документ не допускает привлечение учителей образовательных учреждений к принудительному труду, в том числе к работам по благоустройству и озеленению районов и городов, сбору металлолома и макулатуры, сезонным работам и иным подобным. Кроме того, запрещается производить удержания из зарплаты учителей, в том числе на подписку на периодические издания. На иные удержания, не предусмотренные законом, тоже наложен запрет.
Педагоги, не обеспеченные жильем или нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут рассчитывать на долгосрочные льготные ипотечные кредиты для покупки жилья.
Отзывы и предложения по проекту закона принимаются до 15 ноября. Затем он может быть изменен или отклонен.