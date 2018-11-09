Эксперты из 30 международных женских институтов обсудили в Ташкенте ситуацию с правами женщин в Узбекистане и других странах, а также приняли рекомендации по повышению роли женщин в управлении государством.
За продажу несовершеннолетним запрещенных напитков предлагается ввести штрафы. Кроме того, действующий в республике закон "О рекламе" запрещает бесплатное распространение энергетиков среди лиц, не достигших 18 лет.
Зависть начинается с того, что человек сравнивает себя с другими. Что есть у них? Он делает вывод о собственном социальном статусе, способностях, значимости в обществе.
Директор института "Демократия и права человека", член консультативного Совета при президенте Узбекистана Сайёра Ходжаева намерена инициировать введение в республике временных специальных мер для повышения представленности женщин в органах власти.
Чаще всего за последние восемь дней водители в Ташкенте нарушали правила пользования ремнем безопасности – таких фактов инспекторы зафиксировали 1075.
Хокимият столицы утвердил новые тарифы на холодное водоснабжение. Предыдущее подорожание произошло 1 мая текущего года.
ОБСЕ, как и ряд других международных организаций, не раз призывала к скорейшему освобождению Кирилла Вышинского, которому грозит до 15 лет лишения свободы. Между тем в ноябре суд продлил арест Вышинского до 28 декабря.
Будучи еще маленьким мальчиком, Ислам Каримов проявлял упорство и целеустремленность в учебе, благодаря чему окончил школу с углубленным изучением русского языка с золотой медалью.
Дедушка пришел в ярость, увидев, какие движения демонстрируют молодые люди, и чуть не отлупил их своей клюкой.