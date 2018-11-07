Аксакал в Кыргызстане с позором прогнал с танцпола веселящуюся парочку

Дедушка пришел в ярость, увидев, какие движения демонстрируют молодые люди, и чуть не отлупил их своей клюкой.

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. Пользователей Сети заинтересовал случай, произошедший во время тоя в одном из ресторанов в Кыргызстане.

На кадрах видно, как парень с девушкой веселятся и танцуют, не обращая внимания на окружающих. Вероятно, дедушка счел их движения несдержанными и развратными. Поэтому он подошел к парочке и попытался их разогнать.

Однако юноша оттолкнул пенсионера. В ответ на это аксакал замахнулся на них своей палкой, и, если бы молодые люди вовремя не ретировались, они не избежали бы приличного удара клюкой по спине.

Пользователи оказались полностью на стороне дедушки. Они практически единодушно сошлись во мнении, что молодежи следует вести себя более скромно, а также помнить о воспитании и не перегибать палку при людях старшего возраста.