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Ислам Каримов

Стало известно, на кого мечтал быть похожим Ислам Каримов

Фонд Ислама Каримова
Общество
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Будучи еще маленьким мальчиком, Ислам Каримов проявлял упорство и целеустремленность в учебе, благодаря чему окончил школу с углубленным изучением русского языка с золотой медалью.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Фонд Ислама Каримова обнародовал воспоминания супруги первого президента Узбекистана Татьяны Каримовой о том, каким было детство Ислама Каримова.

По словам Татьяны Акбаровны, еще мальчиком, - а детство Каримова пришлось на тяжелые военные и послевоенные годы, - он познал цену заработанного хлеба. После войны все жили очень тяжело. Семья была малообеспеченной. Это была простая семья, которая жила в старой части города Самарканда, вспоминает Каримова.

"Ислам Абдуганиевич пошел в школу, не зная русского языка, но благодаря своему характеру, упорству, целеустремленности окончил школу с углубленным изучением русского языка с золотой медалью. Его сочинения зачитывали всему классу, и, как позже признавались одноклассники, они писали шпаргалки с его сочинений для поступления в вуз. Вот так мальчик из простой семьи, блестяще окончив школу, поехал навстречу своей судьбе", - говорится в сообщении организации.

Ислам Каримов с супругой Татьяной Каримовой
Фонд Ислама Каримова
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Указывается также, что у Ислама Каримова была только золотая медаль в кармане и огромные мечты, а вернулся он на свою родную землю уже первым президентом независимого Узбекистана, вернулся навсегда.

В фонде рассказали, что в своих воспоминаниях, описывая школьные годы, одноклассница рассказала об одном моменте, очень хорошо характеризующем личностные качества Ислама Абдуганиевича.

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"В ходе летнего сбора урожая фруктов один из взрослых спросил у ребят, кем они хотят стать в будущем. Многие называли такие профессии, как летчик, токарь и прочее. Ответ Ислама Абдуганиевича удивил как детей, так и взрослых: "Хочу стать как Амир Темур", - говорится в сообщении.

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Еще в школьные годы его любимым литературным героем был Данко – персонаж из рассказа Максима Горького, где молодой человек пожертвовал собой и спас народ с помощью горящего сердца. Его девиз "Сгорая сам, свети другим" надолго запал в сердце юного Ислама Каримова. Это позднее стало жизненным кредо президента, отмечает в воспоминаниях Татьяна Каримова.

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