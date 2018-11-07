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Инспектор ГАИ остановил для проверки автомобиль

Ремня на них нет: инспекторы в Ташкенте описали злостных нарушителей

Sputnik
Общество
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Чаще всего за последние восемь дней водители нарушали правила пользования ремнем безопасности – таких фактов инспекторы зафиксировали 1075.

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. Сотрудники Управления безопасности дорожного движения за восемь дней – с 29 октября по 5 ноября – выявили в Ташкенте 3251 нарушение ПДД, сообщила пресс-служба.

Чаще всего водители нарушали правила пользования ремнем безопасности – таких фактов инспекторы зафиксировали 1075. Без документов на управление транспортным средством ездили 115 водителей. Управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения 46 человек. 

Комплекс автофиксации нарушений ПДД в
© Sputnik / Александр Кряжев
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За восемь дней инспекторы выявили 51 факт использования сотового телефона во время управления транспортным средством, 58 фактов проезда на запрещающий сигнал светофора и 17 автомобилей с тонированными стеклами без соответствующего разрешения.

Требованию остановиться не подчинились восемь водителей. 

К шести нарушителям были приняты меры административного воздействия в соответствии со статьей 129 ("Участие водителей транспортных средств в групповом передвижении, создающем угрозу безопасности дорожного движения") Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности. 

Напомним, за предыдущие восемь дней, с 21 по 28 октября, столичные инспекторы ДПС выявили 3236 нарушений правил на дорогах Ташкента. На прошлой неделе наиболее частым проступком было также неиспользование ремня безопасности - сотрудники УБДД зафиксировали 902 таких случая.




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