19:01 07 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.67
  • EUR9392.59
  • USD8249.97
Поиск
Девушка на берегу моря. Иллюстративное фото

Ученые выяснили, какие люди самые завистливые

CC0 / pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
30 0 0

Зависть начинается с того, что человек сравнивает себя с другими. Что есть у них? Он делает вывод о собственном социальном статусе, способностях, значимости в обществе.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Ученые из США опросили несколько сотен человек и выяснили, что самая завистливая категория людей — молодежь. С возрастом эмоции притупляются. Чаще всего завидуют ровесникам, а также тем, кто немного младше или старше. Причем объектом, как правило, становится человек того же пола, более того — обычно это близкий друг или родственник.

По мнению экспертов, в голове у каждого есть определенная система, с которой мы подходим к оценке окружающих. Сильные чувства вызывают не абстрактные категории, как, например, счастье, а конкретные факторы, связанные с личным опытом, сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ. В реальной жизни это благосостояние, род занятий, успехи в личной жизни, а в социальных сетях — путешествия и удовольствия.

Самый негативный комплекс эмоций в связи с завистью испытывают люди с заниженной самооценкой — вплоть до депрессии.

Нильс ван де Вен, психолог из Университета Тилбурга (Нидерланды), придерживается мнения, что у зависти две ипостаси. Одна из них — мягкая, переживание граничит с восхищением. Человек при этом хочет стать лучше, добиться похожего результата или даже превзойти его. Вторая ипостась — когда появляется желание отнять, причинить неприятности объекту зависти. От этой ипостаси один шаг до злорадства: радости от того, что объект неприязни испытывает несчастье. Некоторые исследователи считают настоящей только такую зависть, но нидерландский ученый уверен: и мягкую, и жесткую ипостаси объединяет возникновение мотивации к улучшению.

По теме

Ученые назвали самый простой рецепт долголетия
Теги:
отношения, Наука



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Разбитое стекло в пассажирском автобусе, архивное фото
    На линии огня

    На трассе Алматы — Ташкент обстреляли пассажирский автобус. Правоохранители задержали нескольких жителей Туркестанской области Казахстана.

  • Архивное фото омбудсмена Кыргызстана Токона Мамытова
    Совместная защита

    Омбудсмены Кыргызстана и России подписали договор о создании рабочей группы по защите прав и интересов детей.

  • Социальные сети
    Не в сети

    В Таджикистане заблокированы Facebook, Одноклассники и Youtube. Что говорят в Службе связи республики?

  • Теплоход Армения
    Страшнее "Титаника"

    Ровно 77 лет назад произошла одна из крупнейших морских трагедий Второй мировой войны — немцы потопили советский санитарный теплоход "Армения".

  • Зал ожидания аэропорта Рига, архивное фото
    С Даугавы выдачи нет

    Организатор масштабной финансовой аферы в России избежал ареста, скрывшись на территории Латвии.

  • Военные учения в Литве
    Учиться и учиться

    Литва планирует направлять больше военнослужащих для участия в международных учениях – Сейм единогласно одобрил резолюцию.

  • Людмила Лащёнова
    Гранит науки

    Председатель Русской общины Молдовы рассказала о квотах для молдавских абитуриентов в вузах России и об условиях поступления.

  • Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонии на Украине Герт Антсу
    Страшные сказки

    Глава эстонского посольства на Украине рассказал о мифической "российской угрозе" для западной цивилизации.

  • Бала Бестауты
    Барсы идут!

    Глава Комитета по геологии, экологии и природопользованию Южной Осетии рассказал о вероятности появления кавказского барса на территории республики.

  • Разбитое стекло в пассажирском автобусе, архивное фото
    На линии огня

    На трассе Алматы — Ташкент обстреляли пассажирский автобус. Правоохранители задержали нескольких жителей Туркестанской области Казахстана.

  • Архивное фото омбудсмена Кыргызстана Токона Мамытова
    Совместная защита

    Омбудсмены Кыргызстана и России подписали договор о создании рабочей группы по защите прав и интересов детей.

  • Социальные сети
    Не в сети

    В Таджикистане заблокированы Facebook, Одноклассники и Youtube. Что говорят в Службе связи республики?

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Певица Дженнифер Лопес
Видно и не стыдно: подборка самых откровенных нарядов звезд
Невероятный бросок баскетболиста
Невероятный бросок баскетболиста вошел в Книгу рекордов Гиннесса — видео
Тарелка супа в разных странах
Сколько платят за тарелку супа жители разных стран

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054