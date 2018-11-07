Ученые выяснили, какие люди самые завистливые

Зависть начинается с того, что человек сравнивает себя с другими. Что есть у них? Он делает вывод о собственном социальном статусе, способностях, значимости в обществе.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Ученые из США опросили несколько сотен человек и выяснили, что самая завистливая категория людей — молодежь. С возрастом эмоции притупляются. Чаще всего завидуют ровесникам, а также тем, кто немного младше или старше. Причем объектом, как правило, становится человек того же пола, более того — обычно это близкий друг или родственник.

По мнению экспертов, в голове у каждого есть определенная система, с которой мы подходим к оценке окружающих. Сильные чувства вызывают не абстрактные категории, как, например, счастье, а конкретные факторы, связанные с личным опытом, сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ. В реальной жизни это благосостояние, род занятий, успехи в личной жизни, а в социальных сетях — путешествия и удовольствия.

Самый негативный комплекс эмоций в связи с завистью испытывают люди с заниженной самооценкой — вплоть до депрессии.

Нильс ван де Вен, психолог из Университета Тилбурга (Нидерланды), придерживается мнения, что у зависти две ипостаси. Одна из них — мягкая, переживание граничит с восхищением. Человек при этом хочет стать лучше, добиться похожего результата или даже превзойти его. Вторая ипостась — когда появляется желание отнять, причинить неприятности объекту зависти. От этой ипостаси один шаг до злорадства: радости от того, что объект неприязни испытывает несчастье. Некоторые исследователи считают настоящей только такую зависть, но нидерландский ученый уверен: и мягкую, и жесткую ипостаси объединяет возникновение мотивации к улучшению.