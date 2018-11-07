23:31 07 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.67
  • EUR9392.59
  • USD8249.97
Поиск
Банки с энергетическими напитками

Узбекские депутаты нашли способ оградить молодежь от энергетиков

EARL S.CRYER / AFP
Общество
Получить короткую ссылку
18811

За продажу несовершеннолетним запрещенных напитков предлагается ввести штрафы. Кроме того, действующий в республике закон "О рекламе" запрещает бесплатное распространение энергетиков среди лиц, не достигших 18 лет.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Депутаты предлагают ввести штрафы за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Вопрос был рассмотрен на заседании фракции демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" в законодательной палате Олий Мажлиса.

Продажа энергетиков лицам, не достигшим 18 лет, повлечет за собой штраф для граждан в размере от 5 до 10-кратного размера минимальной заработной платы, сообщает пресс-служба партии. Штраф для должностных лиц — от 7 до 15-кратного размера минимальной заработной платы.

Больше ни-ни: в Узбекистане Запретят продажу энергетиков подросткам =>>

Напомним, что в законе "О качестве и безопасности пищевой продукции" указано, какие напитки считаются энергетическими. В законе "О рекламе" можно найти информацию о вреде от употребления энергетиков. Этот же закон запрещает бесплатное распространение образцов напитков среди несовершеннолетних, спонсорство мероприятий, организованных в основном для них, а также рекламу энергетических напитков в медицинских, спортивных и образовательных учреждениях.

По теме

Подальше от детей: продажу алкоголя и табака разрешат в 200 метрах от школ
Теги:
демократическая партия "Миллий тикланиш", Узбекистан, несовершеннолетние, депутаты, закон



Главные темы

Орбита Sputnik

  • ДТП с участием армейского Камаза, архивное фото
    Небоевые потери

    Четверо армянских военнослужащих погибли в результате крупного ДТП с участием грузовика Минобороны республики.

  • Машина Службы неотложной медицинской помощи в Риге
    Скорая и дорогая

    В Службе неотложной медицинской помощи ответили недовольному рижанину, который вызвал жене "скорую", а потом получил счет в 40 евро.

  • Полиция
    Большая перемена

    Под Вильнюсом эвакуировали школу после обнаружения предмета, похожего на боеприпас.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Певица Дженнифер Лопес
Видно и не стыдно: подборка самых откровенных нарядов звезд
Невероятный бросок баскетболиста
Невероятный бросок баскетболиста вошел в Книгу рекордов Гиннесса — видео
Тарелка супа в разных странах
Сколько платят за тарелку супа жители разных стран

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054