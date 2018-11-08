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Девушка в постели. Иллюстративное фото

Медики обнаружили связь между раком груди и режимом сна

CC0 / pixabay
Общество
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Оказывается, женщины-жаворонки меньше рискуют заболеть раком груди. Это может быть связано со стрессом, который многие "совы", работающие с утра, испытывают от частого недосыпа.

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Ученые из Бристольского университета выяснили, что женщины, которые рано встают и рано ложатся спать, на 40-48% снижают риск развития рака груди, чем те, кто поздно ложится спать и поздно просыпается.

Как сообщает BBC, для проведения исследования ученые проанализировали генетическую информацию более чем у 400 тысяч женщин.

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CC0 / Pixabay
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Речь шла в первую очередь о генетических маркерах, связанных со сном.

Новые способы анализа данных позволили ученым проверить влияние этих маркеров на развитие рака груди вне зависимости от влияния других вредных факторов, таких, как алкоголь и табак.

Выяснилось, что из 100 женщин-сов две болеют раком груди, в то время как из 100 жаворонков — только одна.

Результаты исследования показали также, что дополнительные часы сна могут негативно влиять на здоровье. Женщины, которые любят спать больше рекомендованных 7-8 часов, увеличивают вероятность развития рака груди на 20%.

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Причина такой закономерности пока непонятна. Это может быть связано со стрессом, который многие "совы", работающие с утра, испытывают от частого недосыпа.

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Кроме того, связь между онкологией и образом жизни может объясняться нарушением внутренних часов организма и их влиянием на гормоны, иммунитет, обмен веществ и прочее.




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