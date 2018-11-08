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Врач держит рентгеновский снимок

Врачам Узбекистана значительно увеличат зарплату

© Gov.uz
Общество
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Президент республики Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которым утвердил решение о повышении зарплаты медикам в два этапа.

ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. В Узбекистане вырастут зарплаты медицинских и фармацевтических работников. Повышение проведут поэтапно, отмечается в постановлении президента страны Шавката Мирзиёева.

"Увеличить размеры оплаты труда медицинских и фармацевтических работников государственных медицинских учреждений поэтапно с 1 декабря 2018 года в 1,2 раза и с 1 апреля 2019 года в 1,15 раза", — говорится в документе.

Ожидается, что в будущем будут введены базовые оклады, зависящие от должности и квалификации медицинских и фармацевтических работников государственных медучреждений, степени сложности оказываемой помощи, а также специализации лечебно-профилактических учреждений.

Планируется внедрить современные методы оценки деятельности и производительности труда медработников, в том числе ввести электронную статистику пролеченных больных и проводить онлайн-опросы пациентов.

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© Flickr/ Ken Teegardin
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Кроме того, необходимо пересмотреть действующий порядок материального стимулирования. Оно будет зависеть от качества и результатов работы, общественной оценки оказанных услуг.

Руководители медучреждений могут получить право устанавливать особо отличившимся врачам ежемесячные персональные надбавки в размере до 100% от тарифной ставки. Средства будут выделять из Фонда материального стимулирования и развития медицинских организаций.

Ранее заместитель министра финансов Узбекистана Дилшод Султанов заявил, что с 1 декабря врачам увеличат заработную плату на 20%, а в апреле 2019 года — еще на 15%. Кроме того, зарплата учителей высшей категории в общеобразовательных школах с 1 января следующего года вырастет на 25%.

Теги:
Здравоохранение, Медицина, врачи, Узбекистан



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