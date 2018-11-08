До конца года Узбекистан может получить новый избирательный кодекс

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Избирательный кодекс Узбекистана может быть принят до конца 2018 года. Соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиёева опубликовано в четверг на сайте национальной базы законодательства.

Документом утверждена программа мероприятий по совершенствованию избирательного законодательства и правоприменительной практики.

Одобрение и утверждение кодекса в обеих палатах парламента запланировано на ноябрь-декабрь 2018 года.

В соответствии с программой до конца ноября в Ташкенте состоится международная конференция, посвященная обсуждению проекта кодекса, а также перспективам применения современных информационно-коммуникационных технологий в избирательном процессе.

Проект кодекса будет опубликован на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения.

© Sputnik / Валерий Мельников В Узбекистане создадут единую электронную базу избирателей

В республике ведется работа по внедрению в избирательный процесс единого электронного списка избирателей (ЕЭСИ) Республики Узбекистан, который обеспечит реализацию принципа "один избиратель – один голос", указывается в постановлении.

ЕЭСИ был впервые использован в декабре 2017 года на выборах районных кенгашей народных депутатов в Ташкенте. Планировалось, что в апреле 2018 года система будет внедрена по всей территории Узбекистана, но постановлением главы государства создание ЕЭСИ перенесли на 2019 год после обновления информации об адресах места жительства граждан страны.

В электронный реестр включаются граждане Узбекистана, достигшие 18-летнего возраста, имеющие постоянное или временное местожительство, дееспособные, не содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

На внеочередных выборах президента Узбекистана 4 декабря 2016 года в список избирателей было внесено 20,4 миллиона человек из 32-миллионного населения страны. Ближайшие запланированные всенародные выборы в республике должны состояться в декабре 2019 года, когда на следующий пятилетний срок будет избран новый состав нижней палаты парламента.