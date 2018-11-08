Украина о причине отказа в экстрадиции узбекского журналиста

Государственная прокуратура Украины отказала в экстрадиции журналиста Нарзулло Охунжонова. В Узбекистане его обвиняют в мошенничестве.

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Журналист Нарзулло Охунжонов не будет экстрадирован в Узбекистан, сообщила директор Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук на своей странице в Facebook.

"Решение принято на основании требований ст. 33 Конвенции о статусе беженцев 1951 года, ст. 19 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года, <…> в связи с наличием у Вас статуса беженца из Республики Узбекистан", — говорится в ответе Генпрокуратуры Украины.

Охунжонова задержали на Украине 20 сентября 2017 года, куда он прибыл из Турции со своей семьей в "поисках политического убежища". Тогда фамилию журналиста обнаружили в списке лиц, разыскиваемых Интерполом, куда ее ранее внесли власти Узбекистана. Причиной стало обвинение в мошенничестве.

Журналист пробыл под арестом около месяца. Сейчас он находится на Украине в статусе беженца.

© Sputnik / Алексей Вовк На родине разберутся: Россия выдала Узбекистану обвиняемого в мошенничестве

Ранее Россия выдала Узбекистану гражданина республики, обвиняемого на родине в мошенничестве в особо крупном размере. Его этапировали в Ташкент из Москвы. Максимальное наказание за данный вид преступлений — ограничение свободы сроком до 15 лет. Подозреваемого передали сотрудникам МВД Узбекистана в соответствии с установленными нормами и процедурами.