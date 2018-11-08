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Внедрять халяль Узбекистану поможет Институт стандартов исламских государств

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Институт стандартов и метрологии исламских государств (SMIIC) функционирует при Организации исламского сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Узбекистан стал членом Института стандартов и метрологии исламских государств (SMIIC), что позволит активизировать сертификацию халяльной продукции, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Узстандарт".

"Решением 17-го заседания Совета директоров SMIIC Республика Узбекистан в лице агентства "Узстандарт" единогласно принята в члены данной структуры, функционирующей при Организации исламского сотрудничества", - сообщил представитель агентства. 

Участие в работе SMIIC позволит Узбекистану активизировать взаимодействие с исламскими государствами для внедрения стандартов и требований в области сертификации халяльной продукции, добавил представитель "Узстандарта".

Халяльная продукция российского производства
© Sputnik / Maxim Bogodvid
Узбекистан официально ввел стандарты "халяль" для продуктов
В начале октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации устава и правил процедуры SMIIC. В феврале "Узстандарт" официально ввел стандарты и нормативы пищевой продукции "Халяль". По оценке агентства, это позволит расширить рынки сбыта для производителей страны и содействовать развитию паломнического туризма в Узбекистане.

Халяль ("дозволенное") — все то, что разрешено у мусульман к употреблению и использованию, в том числе в пищу. Достоверность продукции подтверждается путем соответствующей маркировки, чему предшествует процесс сертификации на предмет соответствия стандарту.




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