В Ташкенте нашли замену горящим автобусам

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В Ташкенте начали курсировать новые рейсовые автобусы.
Как сообщает пресс-служба хокимията города Ташкента, машины были доставлены в "3-Автобус саройи" ("3-й Автопарк"), их уже начали эксплуатировать.
Речь идет о моделях ISUZU SAZ LE-60, которые выпускаются на Самаркандском автомобильном заводе.
В столичной администрации объяснили, что новые машины были запущены в целях оптимизации движения общественного транспорта и создания комфортных условий для пассажиров.
"Автобусы будут ходить на маршруте №149 между 6-м кварталом Юнусабада и Карасу-1", - говорится в сообщении.
До конца года планируется доставить в Ташкент 80 автобусов этой марки.
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Ранее стало известно, что ташкентская компания "Тошшахартрансхизмат" в октябре получила от Самаркандского автомобильного завода 20 низкопольных автобусов с кондиционером SAZ LE60. Кроме того, до конца года должны поступить еще 60 таких машин и 40 автобусов MAN.
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