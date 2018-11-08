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"Эти буквы не мешают только бездельникам": нужен ли Узбекистану новый алфавит

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Кто поддержал разработку нового алфавита на основе латинской графики, а кто выступил против Sputnik рассказала профессор Саодат Мухамедова.

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. Член рабочий группы, созданной при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои, профессор Саодат Мухамедова рассказал корреспонденту Sputnik, о новом проекте узбекского алфавита на основе латинской графики.

Эксперты считают, что существующий алфавит не отражает полноту звуков государственного языка. В новой версии предлагается вновь ввести диакритические знаки вместо апострофов, благодаря чему алфавит станет более удобным для использования. В нем 28 букв, одно буквенное сочетание и апостроф, обозначающий твердый знак.

Студенты в аудитории
Sputnik / Виталий Аньков
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"Мы опубликовали усовершенствованный проект узбекского алфавита. Это только предложение, он еще не утвержден. Проект находится на обсуждении. Перед университетом была поставлена задача - разработать предложения по улучшению текущего алфавита и правописания. За 2,5 года мы выполнили эту задачу" – сказала Мухамедова.

По словам эксперта, университет получил более 100 письменных и устных предложений по вопросу нового алфавита, пришлось изучить их все.

"Люди предложили заменить четыре буквы (Ў, Ғ, Ш, Ч) на более удобные в использовании”, - пояснила Мухамедова.

Вместе с тем многие говорили, что алфавит нужно оставить в прежнем состоянии, ничего не меняя.

"Каждый, кто ежедневно печатает на узбекском, испытывает сложности при написании этих букв. Это журналисты, редакторы, сотрудники государственных органов. В сфере образования, например, сейчас используется латиница. А против изменений в основном выступают люди, которые бесцельно сидят в интернете" - сказала Мухамедова.

 

Она добавила, что внедрение нового алфавита будет происходить поэтапно.

Проект единого стандарта казахского алфавита на латинской графике
© Sputnik / Болат Шайхинов
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"Если обратите внимание во многих местах слово "Узбекистан" на латинице написано неправильно. У буквы O апостроф должен смотреть вверх, а не вниз - как пишут во многих местах", - подчеркнула специалист.

Теперь вопросом внедрения нового алфавита будут заниматься компетентные государственные органы. Пройдет ли в Узбекистане референдум по изменению алфавита или вопрос будет решаться на законодательном уровне, станет известно позже.

Напомним, в феврале этого года в президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе казахского алфавита на латинскую графику. Новый алфавит также содержит 32 буквы, в нем отсутствуют апострофы, введены новые диакритические знаки и диграфы (sh, ch).

 




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