"Эти буквы не мешают только бездельникам": нужен ли Узбекистану новый алфавит

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. Член рабочий группы, созданной при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои, профессор Саодат Мухамедова рассказал корреспонденту Sputnik, о новом проекте узбекского алфавита на основе латинской графики.
Эксперты считают, что существующий алфавит не отражает полноту звуков государственного языка. В новой версии предлагается вновь ввести диакритические знаки вместо апострофов, благодаря чему алфавит станет более удобным для использования. В нем 28 букв, одно буквенное сочетание и апостроф, обозначающий твердый знак.
По словам эксперта, университет получил более 100 письменных и устных предложений по вопросу нового алфавита, пришлось изучить их все.
"Люди предложили заменить четыре буквы (Ў, Ғ, Ш, Ч) на более удобные в использовании”, - пояснила Мухамедова.
Вместе с тем многие говорили, что алфавит нужно оставить в прежнем состоянии, ничего не меняя.
"Каждый, кто ежедневно печатает на узбекском, испытывает сложности при написании этих букв. Это журналисты, редакторы, сотрудники государственных органов. В сфере образования, например, сейчас используется латиница. А против изменений в основном выступают люди, которые бесцельно сидят в интернете" - сказала Мухамедова.
Она добавила, что внедрение нового алфавита будет происходить поэтапно.
Теперь вопросом внедрения нового алфавита будут заниматься компетентные государственные органы. Пройдет ли в Узбекистане референдум по изменению алфавита или вопрос будет решаться на законодательном уровне, станет известно позже.
Напомним, в феврале этого года в президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе казахского алфавита на латинскую графику. Новый алфавит также содержит 32 буквы, в нем отсутствуют апострофы, введены новые диакритические знаки и диграфы (sh, ch).