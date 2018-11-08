Лечение почечной недостаточности в Узбекистане станет доступнее

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Минздрав Узбекистана привлечет инвесторов в сферу услуг по гемодиализу*, в этом ему поможет Международная финансовая корпорация (IFC). Ожидается, что впоследствии увеличится эффективность использования государственных ресурсов и повысится качество услуг, оказываемых населению.
"В качестве транзакционного советника, IFC поможет Министерству здравоохранения Узбекистана в подготовке проекта государственно-частного партнерства (ГЧП) по привлечению квалифицированных инвесторов из частного сектора для оказания услуг по гемодиализу", — цитирует РИА Новости сообщение представительства IFC в республике.
В настоящее время аппараты гемодиализа имеют только областные филиалы Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. При этом срок использования большинства гемодиализных машин превысил установленный.
Гемодиализ* - лечение острой и хронической почечной недостаточности с помощью аппарата "искусственная почка".