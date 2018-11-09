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Заключенный в тюрьме

Лекции за колючей проволокой: чему будут учить заключенных в Узбекистане

Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Власти республики совершенствуют уголовно-исполнительное законодательство. Так, заключенные смогут получать образование или проходить профессиональную переподготовку.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Узбекистане с 1 января 2019 года начнет функционировать Служба пробации при ГУПП. Соответствующее постановление подписал президент страны, сообщает uznews.uz со ссылкой на данные Минюста республики.

Основная функция Службы – это действенный надзор за поведением условно осужденных и условно освобожденных граждан.

Заключенный исправительной колонии во время работы
© Sputnik / Максим Блинов
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Кроме того, в 2019/2020 учебном году в Академии Министерства внутренних дел вводится обучение по специальности "Деятельность по исполнению уголовных наказаний".

Сообщается также, что согласно постановлению утверждена Концепция совершенствования уголовно-исполнительного законодательства Республики Узбекистан.

Так, в рамках Концепции предусматривается пересмотр уголовно-исполнительного законодательства на предмет соответствия международным стандартам, внедрение содержания осужденных в помещениях камерного типа.

Вводится отмена ограничения на перечисление взносов в государственные фонды социального страхования из средств, заработанных трудом осужденных.

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Лица, лишенные права заниматься определенными видами деятельности, смогут пройти профессиональную переподготовку.

Кроме того, предусматривается возможность для заключенных получать высшее и среднее специальное образование посредством удаленного обучения в учебных заведениях страны.




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