Извоз и ныне там: Минтруда Узбекистана разъяснило инициативу по патентам

Накануне некоторые СМИ сообщили о скором введении патентов на несколько видов деятельности. В министерстве опровергли эту информацию, но разъяснили, какую пользу принесут такие изменения.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана в ближайшее время не планируют вводить патенты на такие виды деятельности, как частный извоз, работа с поденной оплатой и ремонтно-строительные работы по частному найму.

"На сегодняшний день введение патента на указанные виды трудовой деятельности не является законодательной инициативой и не содержится ни в одном официальном документе. В настоящий момент этот вопрос находится на стадии обсуждения и изучения в рамках самого Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан", — сообщили в пресс-службе министерства.

© Flickr / Robert Wilson В "Узавтотрансе" объяснили, как можно легализовать бомбил

Проведенное в августе-сентябре исследование рынка труда в республике показало: доля неформального сектора занятости в стране составляет 56%. Основные сферы "теневой" занятости в сельской местности — частный извоз, работа с поденной оплатой и ремонтно-строительные работы по частному найму.

Среди негативных последствий неформальной занятости — отсутствие стажа и, как следствие, низкая пенсия. В некоторых местах указанная деятельность является альтернативой полной занятости, поэтому Минтруда Узбекистана рассматривает в качестве одной из мер легализации введение патента с уплатой 4,5 МРЗП (минимальный размер заработной платы) в год во Внебюджетный пенсионный фонд страны.

"Получение такого вида патента осуществлялось бы исключительно на добровольной основе. То есть, добровольно получив патент и оплатив 912 285 сумов в год (76 023 сумов в месяц), гражданин получал бы начисление трудового стажа как за полную трудовую деятельность", — отмечается в сообщении.

Данная мера позволила бы в будущем обеспечить этим гражданам получение пенсии по возрасту.

Напомним, что о внедрении патентов на виды деятельности, которые сейчас остаются в тени, упомянул министр труда Шерзод Кудбиев. На первой международной конференции "Роль женщин в демократическом обновлении и модернизации страны: опыт Узбекистана и международная практика", прошедшей 7 ноября, он рассказал о мерах, которые позволят снизить нагрузку в том числе на пенсионную систему страны. Однако министр не уточнил, когда именно ждать изменений.