Эксперты в Ташкенте обсудят взаимодействие стран СНГ в сфере инноваций

Круглый стол по теме инновационного сотрудничества в СНГ и интеграционных процессов в рамках ЕАЭС пройдет в Ташкенте 12 ноября. Итогами обсуждений станет общее понимание участниками инновационных трендов в мировом развитии и возможностей стран Содружества в этих процессах.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В ноябре 2018 года в восьми странах Содружества Независимых Государств состоятся встречи специалистов в области инноваций и научно технического сотрудничества в формате круглых столов по теме инновационного сотрудничества в СНГ и интеграционных процессов в рамках ЕАЭС.

В мероприятии примут участие представители научной и инновационной сферы, сообщает пресс-служба Россотрудничества.

Sputnik / Виталий Белоусов Узбекистан войдет в топ-50 самых инновационных стран к 2030 году

"К участию в обсуждении приглашены представители государственных структур, фондов, глобальных корпораций и университетов, студенты, аспиранты, научные работники, координаторы научной и инновационной деятельности от органов власти, предприниматели в инновационной сфере или в быстро развивающихся отраслях экономики", - говорится в сообщении.

В рамках встреч пройдут презентации и дискуссии о современном состоянии инновационной среды в мире, о принципах и условиях долгосрочной совместной работы и возможностях взаимовыгодной поддержки инноваций.

Отмечается, что этот проект развивает содержательный диалог между странами в сфере инновационного взаимодействия. Он реализуется силами группы международных экспертов при поддержке Россотрудничества – Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Начинается он в Армении и Беларуси, затем – 12 ноября - продолжится в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Азербайджане, Казахстане и Молдове.

© Sputnik/Виктор Толочко Власти выделят 50 миллиардов сумов на развитие стартапов в сфере инноваций

Главным содержанием круглых столов будет детальный разбор технологических вызовов, стоящих сегодня перед каждой страной мира, а также набор инструментов и процедур, которые предлагают страны Содружества для того, чтобы отвечать на эти вызовы.

Представители научной, образовательной, промышленной и бизнес-среды увидят презентации основных подходов к формированию новых технологий и технологических платформ, а также презентацию потенциала Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года.

Итогами обсуждений за круглым столом должно стать общее понимание участниками инновационных трендов в мировом развитии, возможностей стран Содружества в этих процессах, а также понимание того, каким образом можно организационно обеспечить деятельность инновационных групп, используя огромный технологический и инфраструктурный потенциал СНГ.