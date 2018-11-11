Под стук колес: из Ташкента будет ходить прямой поезд в Казань

Из Ташкента в Казань можно будет уехать по субботам, а из Казани в узбекской столицу - по вторникам.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. Восьмого декабря из Ташкента в Казань отправится прямой поезд.

Согласно расписанию, опубликованному на сайте РЖД, поезд отходит в субботу от Центрального вокзала Ташкента в 03:50 и прибывает в Казань через трое суток, во вторник, в шесть утра. Стоимость проезд в плацкарте составит чуть более девяти тысяч рублей, цена купе варьируется от 12 282 рублей.

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Из Казани в Ташкент поезд отправляется во вторник в 23:55 и приезжает в узбекскую столицу в субботу в пять утра. Билет в плацкартный вагон обойдется в 10 295 рублей, за купе придется заплатить дороже - от 13 414 рублей.