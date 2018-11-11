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Агентство УЗАТОМ изучает опыт Японии

В Фукусиме глава "Узатома" изучил, как устранялись последствия аварии на АЭС

© Новости Узбекистана
Общество
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Руководитель "Узатома" посетил префектуру Фукусима, где ознакомились с мерами, которые помогли восстановить инфраструктуру и экономику региона после катастрофы 2011 года.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. Генеральный директор агентства "Узатом" Журабек Мирзамахмудов побывал в Японии на семинаре "Управление рисками несчастных случаев в Фукусиме". Об этом пишет nuz.uz со ссылкой на пресс-службу агентства.

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Sputnik
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Мирзамахмудов изучил, как японцы предупреждают и устраняют последствия стихийных бедствий.

В рамках семинара руководитель "Узатома" посетил префектуру Фукусима, где ознакомились с мерами, которые помогли восстановить инфраструктуру и экономику региона после землетрясения 11 марта 2011 года и последовавшего за ним цунами, которые вызвали аварию на АЭС Фукусима-1.

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Также Мирзамахмудов осмотрел Региональный центр Фукусимы по управлению рисками при стихийных бедствиях и Институт Фукусимы по возобновляемым источникам энергии.

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Теги:
Атомная энергетика, Япония, АЭС, Узбекистан



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