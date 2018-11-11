18:09 11 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.67
  • EUR9392.59
  • USD8249.97
Поиск
Снос домов

Власти Ташкента сносят новостройки после отравления семьи угарным газом

© Sputnik / Андрей Варенков
Общество
Получить короткую ссылку
23220

В конце октября в доме именно этого застройщика погибли от отравления угарным газом члены одной семьи Акбаровых.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента сносят недостроенные жилые дома, возводимые с нарушениями. Об этом сообщается в эфире телеканала "Узбекистан 24".

В конце октября в доме именно этого застройщика погибли от отравления угарным газом члены одной семьи Акбаровых. Как позднее установили эксперты, причиной утечки стало несоблюдение норм при проведении газовых труб. 

Дома не соответствуют техническим и противопожарным правилам. Власти города ликвидируют эти объекты как незаконные постройки. 

Напомним, после смерти людей в Ташкенте от отравления угарным газом Джахонгир Артыкходжаев за халатное отношение к должностным обязанностям уволил начальника райгаза Юнусабадского района. Также глава Ташкента отчитал хокимов районов за то, что у них "под носом ведется строительство, не соответствующее никаким нормам безопасности".

По теме

Чтобы газ не стал убийцей: МЧС напомнило правила безопасности
От угарного газа пострадали еще несколько узбекистанцев, в том числе дети
ГУВД Ташкента призвало не делать дымоходы из опасных материалов
Теги:
Узбекистан, новостройка, угарный газ, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Робокипер (Robokeeper)
    Человек против машины

    Ему не забили Месси и Неймар: самый быстрый робот-вратарь в мире приедет на международную выставку в Баку.

  • Андрей Сидоренко, архивное фото
    Место у руля

    Возглавить минский хоккейный клуб "Динамо" может нынешний главный тренер сборной Беларуси, считают СМИ.

  • Комплексное тактико-специальное учение провели подразделения связи военной базы ЮВО в горах Абхазии
    На связи

    Связисты российской военной базы в Абхазии отразили нападение условного противника на полевой узел связи во время учений на полигоне "Цабал".

  • Президент Армен Саркисян на церемонии закрытия Sevan Startup Summit 2018
    Есть о чем поговорить

    Президент Армении Армен Саркисян рассказал, что ответил на вопрос швейцарского канала о встрече с лидером Турции Реджепом Эрдоганом.

  • Машина скорой помощи
    Состояние критическое

    Из-за массового увольнения сотрудников в рижском центре Службы неотложной медицинской помощи решили объявить ЧС.

  • Гречневая каша
    "Враждебная" гречка

    В литовском Сейме заявили, что нужно прекратить закупать гречиху и пшеницу из России и начать импортировать культуры из "дружественных" стран.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Показ мод Victoria's Secret
"Ангелы" на подиуме и за кулисами: лучшие кадры шоу Victoria’s Secret
Танец богомола
Звезда танцпола - богомол: как насекомое зажигает под разные треки
Новые тарифы на газ, свет, воду и топливо
Новые тарифы на свет и газ: кто будет платить больше и на сколько

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054