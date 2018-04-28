Кто сегодня приходит в гости к Садриддину Айни и какие перемены ждут его дом-музей

Садриддин Айни родился в Бухаре. Жил и творил в Самарканде, похоронен в Душанбе. Он был поистине сыном двух народов.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik, Дильшода Рахматова. Дом-музей Садриддина Айни был создан по инициативе узбекского правительства в 1967 году. С момента открытия его экспозиция обновлялась всего дважды. В последний раз на реконструкцию он был закрыт в конце марта 2018 года. К юбилею Айни был проведен малый ремонт, а во второй половине мая дом-музей планируется закрыть на два месяца для его полной реставрации.

Что хранят стены этого дома и кто приходит проникнуться духом его бывшего хозяина, узнал корреспондент Sputnik.

Придя в музей, я очень впечатлилась увиденным. Ведь нечасто представляется возможность наяву прикоснуться к прошлому и узнать о некоторых периодах биографии известного человека.

© Sputnik / Дильшода Рахматова Мемориальный дом-музей Садриддина Айни, город Самарканд

"Вы как раз вовремя, через 15-20 дней музей закрывается для полной реставрации", — начала свой рассказ встречавшая нас гид Фарида Нарзуллаева.

К теме ремонта мы еще вернемся, а для начала решили осмотреть комнаты, где жил и творил основоположник современной узбекской и таджикской литературы, герой Таджикистана Садриддин Айни.

© Sputnik / Дильшода Рахматова Дом музей Садриддина Айни в Самарканде

Мемориальный дом-музей писателя и ученого Айни, который творил на двух языках — узбекском и таджикском, расположен в Самарканде, в центре города, почти напротив знаменитой площади Регистан.

Айни был одним из немногих студентов, которые под влиянием произведений великого просветителя Ахмада Дониша пришли к заключению, что нужно открывать новые школы европейского типа и по новым программам обучать детей. Правящий строй эмира начал преследование свободомыслящих просветителей, и Айни в 1915-1916 году скрывался в Бухаре. Девятого апреля 1917 года во время джихадистской манифестации в Бухаре Айни был схвачен, наказан 75 палочными ударами и брошен в тюрьму. После двухмесячного лечения в Каганском госпитале он решает выехать на постоянное жительство в Самарканд…

"Прибыв в Самарканд, учитель Айни сначала жил у друзей и родственников. Однако спустя некоторое время, в 1923 году он покупает первую часть дома, а вторую — уже в 1930-е годы, из жженого кирпича достроило правительство Узбекистана по просьбе и по проекту самого Айни. Таким образом власти республики создали все условия для творчества ученого", — продолжает свой рассказ гид.

Самаркандские просветители были очень рады приезду Айни в свой город. ОН стал активно участвовать в создании первых новометодных школ, сотрудничал и с узбекскими, и с таджикскими издателями. В те годы, когда и столицей Узбекистана, и столицей Таджикистана считался Самарканд, Айни работал в таджикском издательстве в Самарканде.

На заре советской власти, когда еще не была образована Республика Таджикистан, появились силы, которые отрицали существование таджиков как нации. Этим спорам положило конец издание книги Садриддина Айни "Образцы таджикской литературы", которую он написал в Самарканде. Неслучайно Айни одним из первых удостоен звания героя Таджикистана.

© Sputnik / Дильшода Рахматова Рабочий кабинет Садриддина Айни

Непарадность и аутентичность — главная особенность музея, сразу же бросающаяся в глаза. В кабинете, где писался роман, ни одной лишней вещи — деревянный стол с лампой и телефоном, книжный шкаф в углу, диван…

В этой скромно обставленной комнате ученый работал над своими произведениями на таджикском и узбекском языках. Именно здесь родились его повести "Одина", "Кулбобо", "Старая школа", "Смерть ростовщика", романы "Дохунда" и "Рабы". Мировую славу ему принесла повесть "Смерть ростовщика", написанная в 1936 году. В этом произведении Айни описал феодальную Бухару, в которой психология накопительства приобрела уродливые формы.

По словам Фариды, Айни здесь также проводил встречи с видными государственными деятелями Узбекистана — Файзуллой Ходжаевым, Юлдашем Ахунбабаевым и другими. В гостях у великого ученого в свое время также побывали первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Узбекской ССР Шараф Рашидов и узбекская поэтесса Зульфия. Об этом свидетельствуют фотографии, развешенные в комнатах по всему дому.

Сотрудник музея добавила, что в последнее время среди посетителей все больше гостей из Таджикистана.

© Sputnik / Дильшода Рахматова Комната для отдыха, музей Садриддина Айни, город Самарканд

Этому поспособствовало открытие границ между Узбекистаном и Таджикистаном.

На вопрос о том, планируется ли осовременить этот музей, Нарзуллаева ответила, что правительство Узбекистана выделило 300 миллионов сумов (порядка 37 тысяч долларов. — Ред.) для ремонта. Также будет благоустроена сама территория музея, но аутентичность сохранится.

© Sputnik / Дильшода Рахматова Дом-музей Садриддина Айни, город Самарканд

Садриддин Айни в этом доме жил и творил около трех десятков лет — до мая 1954 года. Затем писатель заболел, и ему пришлось поехать для лечения в Таджикистан. Он два месяца жил Душанбе, где и скончался 15 июля. Садриддин Айни похоронен в Душанбе в парке, названном в его честь.

В Таджикистане в последние месяцы жизни ему не писалось. На вопрос родных он однажды ответил: "Я должен вернуться в Самарканд, сесть за свой письменный стол, взять свое перо, окунуть его в чернильницу, и лишь тогда смогу писать что-нибудь новое".

© Sputnik / Дильшода Рахматова Дом-музей Садриддина Айни

Музей позволяет не только побольше узнать о творчестве знаменитого писателя и ученого, но и окунуться в домашнюю атмосферу XIX века, увидеть интерьер рабочего кабинета Айни, где он создавал свои рассказы и романы, а также в прямом смысле прикоснуться к его тому времени — потрогать предметы мебели и быта.

Сегодня, когда отношения между странами переживают новый этап, такие фигуры, как Садриддин Айни, могут стать еще одним фактором сближения двух народов.