Ахмаджанов поблагодарил Мирзиёева от имени сборной U23

Глава Федерации футбола Узбекистана также выразил надежду, что остальные игроки, вдохновившись примером сборной U23, одержат в будущем много побед

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Президент Федерации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов поблагодарил главу Узбекистана Шавката Мирзиёева от имени сборной U23, выигравшей чемпионат Азии среди команд до 23 лет, сообщает пресс-служба ФФУ.

Как отметил Ахмаджанов, спорт в Узбекистане, и особенно футбол, в последнее время сделал большой шаг вперед.

"Несколько месяцев назад вы горячо говорили о достойном месте Узбекистана в спортивных единоборствах и необходимости развивать, идти вперед в командных видах спорта. Уверен, что эти ваши слова четко отпечатались в сознании и дошли до сердца каждого узбекского спортсмена. В этом мы сегодня убедились на примере футболистов", — написал глава ФФУ, обращаясь к президенту Узбекистана.

Ахмаджанов также выразил надежду, что остальные футболисты, вдохновившись примером сборной U23, одержат в будущем много побед.

Чемпионат Азии по футболу среди команд в возрасте до 23 лет проходил в Китае с 9 по 27 января 2018 года. Сборная Узбекистана стала чемпионом Азии, в финале обыграв со счетом 2:1 команду из Вьетнама.