Один на льду воин: чем удивит самый титулованный фигурист Узбекистана

В мировом фигурном катании Узбекистан в последние годы представляет только один человек — Миша Ге, именно ему предстоит отстаивать честь республики на Олимпийских играх в Корее. Что известно о спортсмене и чем он сможет удивить судей и соперников, читайте в материале Sputnik

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik, Ксения Набаткина. На Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане Узбекистан представят двое спортсменов, в том числе и фигурист Миша Ге, именно с ним в последние годы связаны самые заметные достижения республики в зимних видах спорта.

Миша Ге родился родился в Москве 17 мая 1991 года, затем вместе с родителями переехал в Китай, откуда родом его отец. Там старшие члены семьи работали тренерами, а сам Миша впервые вышел на лед в 3,5 года. Позже он вместе с родителями переехал в США. Там одним из его тренеров стал Фрэнк Кэрролл, в числе воспитанников которого пятикратная чемпионка мира Мишель Кван и олимпийский чемпион Эван Лайсачек.

© Sputnik/ Виталий Белоусов Миша Ге все-таки поедет на Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане

Миша Ге начал выступать за Узбекистан на международных соревнованиях в 2011 году. Он дебютировал на зимних Азиатских играх — 2011, где занял 6-е место. Ранее в сезоне 2009-2010 фигурист выиграл чемпионат Узбекистана.

На чемпионате мира — 2013 Ге стал 16-м, тем самым завоевав для Узбекистана право выставить одного фигуриста в мужском одиночном катании на Олимпийских играх 2014 года. Там спортсмен занял только 17-е место.

Его лучшее достижение — шестое место на чемпионате мира в Шанхае в 2015 году, ранее такое не удавалось мужчинам-одиночникам из Узбекистана.

В предолимпийском сезоне 2016-2017 спортсмен столкнулся с трудностями: обострились старые травмы.

"У меня проблема с голеностопом, стирание суставов. Это старая травма, стараемся делать чуть легче программу. Возможно, это мой последний сезон", — сказал Ге журналистам на турнире четырех континентов, который проходил в южнокорейском Канныне.

Турнир фигурист из Узбекистана завершил на девятом месте, но полностью залечить травмы не удалось, и на весеннем чемпионате мира в Хельсинки спортсмену пришлось выступать на обезболивающих. Тем не менее Миша Ге сумел чисто исполнить свои программы и занять итоговое 12-е место, позволившее квалифицироваться на Олимпиаду в Корее.

"После чемпионата мира я думал, что закончу кататься. Но у нас состоялось совещание в Олимпийском комитете Узбекистана, и я решил остаться. Одна из причин — у нас в Узбекистане строится новый каток, его ждали 20 лет. И я стараюсь помогать популяризировать фигурное катание в стране", — рассказал он.

Олимпийский сезон начался для спортсмена довольно удачно. После четырех мест на нескольких турнирах ему удалось выиграть первую в карьере медаль этапа серии Гран-при — во французском Гренобле он стал третьим. Чемпионат четырех континентов фигурист завершил на шестом месте, и это лучший его результат на континентальном первенстве. Теперь впереди главный старт сезона — Олимпийские игры в Корее.

Больше, чем спортсмен

Миша Ге известен в мире фигурного катания не только как сильный спортсмен, но и как талантливый постановщик.

Несмотря на довольно молодой возраст, он уже помогал ставить программы многим российским фигуристам. Например, в прошлом сезоне Миша Ге работал над короткой программой вице-чемпионки Европы-2017 Анны Погорилой. Также в активе узбекского фигуриста сотрудничество с Александром Петровым, Андреем Лазукиным, вице-чемпионами Европы Сергеем Вороновым и Максимом Ковтуном.

"Что касается работы с Мишей — это получилось очень спонтанно, но я могу сказать, что нашел того человека, который понимает меня, а я понимаю его. Жалко, что я встретил его только сейчас и не попросил его ставить мне программы раньше. Он юн, но талантлив", — заявил Воронов.

Как признался узбекский фигурист, совмещать работу спортсмена и тренера ему нелегко, например, летом 2016 года он поставил 19 программ и отклонил еще около 15 запросов. К тому же ради выступлений на высоком уровне приходится отказываться от участия в ледовых шоу, которые зачастую приносят фигуристам основной доход.

"Скажу вам так: чтобы остаться, я отказался от 37 шоу в десяти странах мира, от нескольких ледовых проектов, от многих постановок и других предложений. Моя цель — принять участие еще в одном сезоне, кататься сердцем и стараться передавать искусство людям", — говорил Ге в конце предолимпийского сезона 2016-2017.

Миша Ге поделился, что мечтает поставить программу для японского фигуриста-одиночника Шомы Уно, которого считает очень талантливым.

Талантлив во всем

Миша Ге активно ведет свою страницу в Instagram и периодически удивляет поклонников разными талантами. Например, в июле 2017 года он опубликовал видео, в котором исполняет собственную хореографию не на катке, а на асфальте.

На льду представитель Узбекистана тоже любит экспериментировать: если на соревнованиях он выступает как фигурист-одиночник, то в показательных номерах иногда выходит в компании представительниц других видов фигурного катания. Например, во время шоу Revolution Ice в Испании он принял участие в показательном номере двукратной чемпионки мира из России Евгении Медведевой.

Во время показательных выступлений французского этапа серии Гран-при в 2017 году партнершей Миши Ге на льду стала представительница танцев на льду из Америки Мэдисон Чок.

Публикация от Misha Ge (@mishage8) Ноя 19, 2017 at 6:21 PST

Олимпийские перспективы

В олимпийском сезоне короткую программу Миша Ге исполняет под проникновенную Ave Maria. Эту постановку сам фигурист называет одной из любимых. Для произвольной он выбрал симфоническое интермеццо "Медитация" из оперы "Таис" французского композитора Жюля Массне.

© Sputnik/ Юрий Сомов Олимпийский прогноз: с чем Узбекистан едет в Пхенчхан

В арсенале узбекского фигуриста нет четверных прыжков, которые сейчас считаются одним из наиболее важных соревновательных элементов: лидеры мирового фигурного катания исполняют их по несколько в каждой программе. Козырь представителя Узбекистана в другом — в музыкальности, артистичности. Его программы всегда находят отклик у зрителей и срывают длительные аплодисменты.

Конечно, без четверных прыжков соревноваться за медали будет очень сложно, но с чистым исполнением обеих программ Миша Ге будет способен в Корее побороться за место в первой десятке.