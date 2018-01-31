CAS 1 февраля решит судьбу 39 спортсменов из РФ, отстраненных от ОИ

Ранее в спортивном арбитражном суде были зарегистрированы 42 апелляции российских спортсменов, они обжаловали решение об их пожизненном отстранении от Игр
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Спортивный арбитражный суд (CAS) объявит вердикт по делам 39 российских спортсменов по апелляциям на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об их пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх 1 февраля.
CAS ранее объявил, что зарегистрировал 42 апелляции российских спортсменов на решение об их пожизненном отстранении от Игр. Апелляции российских спортсменов были разделены на три группы. Слушания по делам первых двух групп проходили с 22 по 27-28 января.
Апелляции биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой будут рассмотрены после 28 января.
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