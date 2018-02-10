Отказав в приглашении на Олимпийские игры в Пхенчхане 15 оправданным CAS россиянам, МОК принял юридически не обоснованное решение и в дальнейшем уже не сможет доказать кому-либо свою правоту, считает спортивный обозреватель Sputnik Олег Дмитриев.