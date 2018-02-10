Американец объяснил, что решил поддержать российских атлетов - шорт-трекиста Виктора Ана и биатлониста Антона Шипулинана, поскольку считает несправедливым отстранение их от участия в Олимпиаде
Теперь подопечные Баходира Ахмедова в матче за третье место сыграют с командой Ирака, которая во втором полуфинале уступила Японии со счетом 0:3
Спортсмены из России пройдут под номером 55, после спортсменов из Австрии, всего в соревнованиях принимают участие 92 страны
Выездная панель CAS определила, что заявители не смогли показать, что способ, которым комиссии Международного олимпийского комитета оценивали их, был дискриминационным или несправедливым
Теперь подопечные Баходира Ахмедова сыграют с одними из главных фаворитов турнира — командой Ирана, которая в четвертьфинале разгромила Таиланд со счетом 9:1
Это второй приезд Томаса Баха в Узбекистан, точная дата пока не называется
Что известно о знаменосце сборной Узбекистана на Олимпиаде в Корее
Коллегия арбитров CAS постановила, что выездное отделение не имеет достаточной юрисдикции, чтобы принимать решение по этим апелляциям
В церемонии участвовали президент Национального олимпийского комитета Умид Ахмаджанов, члены делегации, мэр олимпийской деревни в Пхенчхане, олимпийский чемпион, чемпион Азии и призер чемпионатов мира по настольному теннису Ю Сын Мин
Отказав в приглашении на Олимпийские игры в Пхенчхане 15 оправданным CAS россиянам, МОК принял юридически не обоснованное решение и в дальнейшем уже не сможет доказать кому-либо свою правоту, считает спортивный обозреватель Sputnik Олег Дмитриев.
Директор Третьего департамента СНГ МИД РФ Александр Стерник пообещал, что при постановке на миграционный учет не будет избирательного отношения к гражданам той или иной страны
Прибывших на зимнюю Олимпиаду спортсменов, тренеров и официальных лиц приветствовали волонтеры, представители оргкомитета и болельщики
Девушка-боксер из Узбекистана Дилноза Нематуллаева уступила золото на турнире Шопокова в Бишкеке представительнице Таджикистана Мадине Гафаровой
WADA начало внедрять "биологический паспорт" еще в 2008 году, для этого постоянно измеряется уровень гормонов, состав крови и химический состав тканей организма
Узбекские боксеры завоевали на турнире Дуйшенкула Шопокова в Бишкеке восемь медалей
Япония с девятью очками вышла из группы B с первого места, а Узбекистан с шестью баллами — со второго
Болельщик с 40-летним стажем, колумнист Spuntik Олег Дмитриев рассуждает о том, что нужно сделать новому наставнику "белых волков", имя которого ориентировочно будет названо в феврале
С двумя золотыми и одной серебряной наградами сборная Узбекистана заняла шестое место в общекомандном зачете
Ранее узбекские телеканалы показывали Олимпиаду неофициально, так сказать, воруя трансляции с зарубежных телеканалов