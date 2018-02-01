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Тренер сборной Узбекистана U23 Равшан Хайдаров

Равшан Хайдаров: Узбекистану нужен собственный стиль игры

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спорт
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Тема:
Узбекистан на чемпионате Азии по футболу U23 в Китае (15)
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Главный тренер сборной Узбекистана до 23 лет на заседании Международного пресс-клуба поделился своим видением развития узбекского футбола

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Главный тренер сборной Узбекистана до 23 лет Равшан Хайдаров поделился мнением о концепции развития узбекского футбола, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По мнению наставника, национальной команде республики необходимо выработать свой стиль игры.

"У нас не получится играть, как Германия или другая команда. Совершенно разные менталитеты и много других факторов. Мы можем перенять опыт подготовки молодежи и организационные моменты у той же Германии, но командную систему игры мы должны придумать сами", — заявил он на заседании Международного пресс-клуба.

Подробный комментарий тренера национальной молодежной команды смотрите в нашем видео на национальной версии.

Чемпионат Азии по футболу среди команд в возрасте до 23 лет проходил в Китае с 9 по 27 января 2018 года. Сборная Узбекистана стала чемпионом Азии, в финале обыграв со счетом 2:1 команду из Вьетнама.

Тема:
Узбекистан на чемпионате Азии по футболу U23 в Китае (15)
Теги:
Равшан Хайдаров, Футбол



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