Эксперт: МОК придется допустить оправданных российских атлетов на Олимпиаду

Международное антидопинговое агентство с беспокойством встретило новость о признании незаконной дисквалификации 28 россиян и решение вернуть им медали

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. У Международного олимпийского комитета после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), снявшего санкции с 28 российских спортсменов, нет другого выбора, кроме как допустить их до Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Такое заявление сделал бывший вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA), почетный член МОК Арне Люнгквист.

"У МОК, насколько я понимаю, просто нет другого выбора. Решение CAS не может не быть обжаловано. Теоретически МОК может подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии, но обычно они так не поступают в подобных случаях. Я не думаю, что МОК пойдет на это", — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, в четверг, 1 января, Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и аннулировал решение Международного олимпийского комитета об их пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

Апелляции еще 11 россиян были удовлетворены частично.

Между тем стало известно, что Международное антидопинговое агентство с беспокойством встретило новость о признании незаконной дисквалификации 28 россиян и решение вернуть им медали.

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Ранее МОК по результатам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда признал 43 российских участников Олимпиады в Сочи виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты, показанные в 2014 году, и пожизненно отстранил атлетов от участия в Играх. Россия лишилась 13 наград Олимпиады в Сочи и потеряла первое место в медальном зачете.

Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал 169 спортсменов и 189 официальных лиц в составе делегации "спортсменов-олимпийцев из России" для участия в Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, на Олимпиаду отправятся 80 тренеров, сообщила ранее пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).