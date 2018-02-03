Эксперт: МОК придется допустить оправданных российских атлетов на Олимпиаду

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. У Международного олимпийского комитета после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), снявшего санкции с 28 российских спортсменов, нет другого выбора, кроме как допустить их до Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане.
Такое заявление сделал бывший вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA), почетный член МОК Арне Люнгквист.
Напомним, в четверг, 1 января, Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и аннулировал решение Международного олимпийского комитета об их пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.
Апелляции еще 11 россиян были удовлетворены частично.
Между тем стало известно, что Международное антидопинговое агентство с беспокойством встретило новость о признании незаконной дисквалификации 28 россиян и решение вернуть им медали.
Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал 169 спортсменов и 189 официальных лиц в составе делегации "спортсменов-олимпийцев из России" для участия в Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, на Олимпиаду отправятся 80 тренеров, сообщила ранее пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).