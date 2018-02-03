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Боксеры из Узбекистана стали лучшими на турнире в Индии

Боксеры из Узбекистана стали лучшими на турнире в Индии

© Фото: ИА Жахон
Спорт
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Спортсмены из Узбекистана показали лучшие результаты среди боксеров из 23 стран мира

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. На международном турнире India open, прошедшем в столице Индии Дели, члены сборной Узбекистана по боксу завоевали 5 золотых и 2 серебряные медали и заняли первое место в общекомандном зачете.
В турнире India open, организованном Международной ассоциацией любительского бокса — AIBA, за победу боролись более ста мастеров из 23 стран, передает ИА "Жахон".

В финальных поединках Бобоусмон Ботиров, Баходир Жалолов и Худойназар Файзов одержали победы над Динешем Кумаром, Сатишем Кумаром и Анваром Шайхом Салмоном из Индии. Исроил Мадримов победил Озли Иглесиаса Эстраду из Кубы, Абдулхай Шорахматов — Энха Амара Харку из Монголии.

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Победители награждены золотыми медалями.

Санжар Турсунов и Икбол Холдоров заняли вторые места.

Исроил Мадримов рассказал, что каждый бой на турнире проходил в напряженной борьбе.

"Мы постараемся приумножить авторитет нашей страны на будущих соревнованиях", — отметил спортсмен.

Теги:
Узбекистан, Дели, Индия, Спорт



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