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Сборная Узбекистана по футзалу обыграла Таджикистан

Сборная Узбекистана по футзалу досрочно вышла в плей-офф чемпионата Азии

© AFC
Спорт
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Заключительный матч группового этапа сборная Узбекистана проведет 5 февраля против Японии

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Сборная Узбекистана по футзалу досрочно обеспечила себе выход из группы. Во втором туре группового этапа чемпионата Азии игроки победили Таджикистан со счётом 4:2.

Авторами голов стали Дильшод Рахматов, Даврон Чориев, забивший два гола, и Дильшод Саломов.

Заключительный матч групповой стадии сборная Узбекистана проведет 5 февраля против Японии, которая сегодня, в свою очередь, разгромив Южную Корею со счётом (5:2) и набрав шесть очков, также гарантировала себе выход в плей-офф.

Таким образом, игра с представителями Страны Восходящего солнца станет поединком за первое место.

Чемпионат Азии по футзалу проходит в китайском Тайбэе. Согласно регламенту турнира, по итогам группового раунда по две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.

Ранее сборная Узбекистана по футзалу в групповом этапе чемпионата Азии разгромила соперников из Южной Кореи — 13:2.

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Теги:
Таджикистан, Узбекистан



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