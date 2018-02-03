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Состоялась жеребьевка матчей футбольной Суперлиги Узбекистана

Состоялась жеребьевка матчей футбольной Суперлиги Узбекистана

Фото: Рамиз Бахтияров
Спорт
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В субботу, 3 февраля, в зале гостиницы Hotel international Tashkent прошла жеребьёвка команд футбольной Суперлиги республики.

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. По итогам жеребьёвки определился календарь матчей на сезон 2018 года.

Напомним, что с 2018 года в высшем национальном первенстве будут играть 12 команд по круговой системе в три этапа. В итоге каждая команда по ходу сезона сыграет 33 мачта.

Игроки ФК Локомотив (Узбекистан)
© Федерация футбола Узбекистана
За участие в Суперлиге клубы заплатят по 500 миллионов сумов
В первые два круга команды будут играть по системе "дом-выезд". Согласно регламенту, будет проходить жеребьёвка, по которой определятся команды третьего круга, которые также сыграют по системе "дом-выезд".

Матчи первого тура выглядят следующим образом:

Бунедкор — АГМК
Пахтакор- Согдиана
Нефтчи — Насаф
Бухара — Коканд-1912
Кизилкум — Локомотив
Металлург — Навбахор — Л

В целях повышения конкуренции и развития футбола Федерация футбола Узбекистана кардинально изменила формат и регламент чемпионата.

Игроки футбольного клуба Бунёдкор
© ФК "Бунёдкор"
Клубам Суперлиги разрешили приглашать больше легионеров
В регламенте говорится, что в заявочный лист команд Суперлиги включаются не более 5 футболистов "легионеров" не граждан Узбекистана, один из которых в обязательном порядке должен быть из страны члена Азиатской конфедерации футбола (4+1). В случае отсутствия "легионера" из страны члена АФК, клуб сможет внести в заявочный лист не более 4 иностранцев.

Кроме того, новый регламент разрешает регистрировать вратарей-легионеров, что ранее было запрещено.

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Теги:
Узбекистан, Спорт



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