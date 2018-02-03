Состоялась жеребьевка матчей футбольной Суперлиги Узбекистана

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. По итогам жеребьёвки определился календарь матчей на сезон 2018 года.

Напомним, что с 2018 года в высшем национальном первенстве будут играть 12 команд по круговой системе в три этапа. В итоге каждая команда по ходу сезона сыграет 33 мачта.

В первые два круга команды будут играть по системе "дом-выезд". Согласно регламенту, будет проходить жеребьёвка, по которой определятся команды третьего круга, которые также сыграют по системе "дом-выезд".

Матчи первого тура выглядят следующим образом:

Бунедкор — АГМК

Пахтакор- Согдиана

Нефтчи — Насаф

Бухара — Коканд-1912

Кизилкум — Локомотив

Металлург — Навбахор — Л

В целях повышения конкуренции и развития футбола Федерация футбола Узбекистана кардинально изменила формат и регламент чемпионата.

В регламенте говорится, что в заявочный лист команд Суперлиги включаются не более 5 футболистов "легионеров" не граждан Узбекистана, один из которых в обязательном порядке должен быть из страны члена Азиатской конфедерации футбола (4+1). В случае отсутствия "легионера" из страны члена АФК, клуб сможет внести в заявочный лист не более 4 иностранцев.

Кроме того, новый регламент разрешает регистрировать вратарей-легионеров, что ранее было запрещено.