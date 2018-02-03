Состоялась жеребьевка матчей футбольной Суперлиги Узбекистана

В первые два круга команды будут играть по системе "дом-выезд". Согласно регламенту, будет проходить жеребьёвка, по которой определятся команды третьего круга, которые также сыграют по системе "дом-выезд".
Матчи первого тура выглядят следующим образом:
Бунедкор — АГМК Пахтакор- Согдиана Нефтчи — Насаф Бухара — Коканд-1912 Кизилкум — Локомотив Металлург — Навбахор — Л
В целях повышения конкуренции и развития футбола Федерация футбола Узбекистана кардинально изменила формат и регламент чемпионата.
В регламенте говорится, что в заявочный лист команд Суперлиги включаются не более 5 футболистов "легионеров" не граждан Узбекистана, один из которых в обязательном порядке должен быть из страны члена Азиатской конфедерации футбола (4+1). В случае отсутствия "легионера" из страны члена АФК, клуб сможет внести в заявочный лист не более 4 иностранцев.
Кроме того, новый регламент разрешает регистрировать вратарей-легионеров, что ранее было запрещено.