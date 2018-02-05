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Символика XXIII Олимпийских игр в Олимпийском парке в Пхенчхане

В Узбекистане Олимпийские игры в Пхенчхане покажет Uzreport TV

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Спорт
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Тема:
Зимние Олимпийские игры 2018 в Пхенчане (16)
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Ранее узбекские телеканалы показывали Олимпиаду неофициально, так сказать, воруя трансляции с зарубежных телеканалов

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Частный телеканал Uzreport TV выкупил эксклюзивные права на показ соревнований XXIII зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, сообщает корреспондент Sputnik.

Ранее некоторые узбекские каналы показывали соревнования в рамках крупных международных турниров неофициально, фактически воруя трансляции с других зарубежных каналов.

"Официальный показ таких крупных международных соревнований, как Олимпиада, еще больше укрепит имидж страны и спорта на международной арене. Принимая это во внимание, а также для того, чтобы дать возможность узбекским болельщикам наблюдать за выступлениями наших спортсменов, Национальный олимпийский комитет предложил телеканалу Uzreport TV официально приобрести эксклюзивные права на XXIII зимние Олимпийские игры", — отметили в НОК.

Телеканал Uzreport TV с апреля 2014 года осуществляет круглосуточное вещание на трех языках — узбекском, русском и английском. Основная тематика передач — бизнес-новости. Он контролируется одним из самых известных узбекских медиамагнатов Равшанхоном Джураевым.

Олимпийские кольца
© Flickr/ The Department for Culture, Media and Sport
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С 2010 года Джураев возглавляет Информационное агентство UzReport, объединяющее под своим крылом телеканалы Uzreport TV и Futbol TV. Кроме того, в сферу его влияния входят сайт uzreport.news, газета "Бизнес-вестник Востока", а также Информационно-рейтинговое агентство SAIPRO.

Uzreport TV уже имеет успешный опыт трансляции крупных международных спортивных мероприятий. Ранее он приобрел право на показ в республике матчей Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы, английской Премьер-лиги, испанской Ла Лиги и Евро-2016, а также зимних Азиатских игр.

Тема:
Зимние Олимпийские игры 2018 в Пхенчане (16)
Теги:
олимпиада, Пхенчхан, Узбекистан



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