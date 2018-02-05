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Надия Дусанова на чемпионате Азии по легкой атлетике в помещении в Тегеране

Легкоатлеты привезли три медали с чемпионата Азии в Тегеране

© Facebook / Asian Athletics Association
Спорт
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С двумя золотыми и одной серебряной наградами сборная Узбекистана заняла шестое место в общекомандном зачете

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Спортсмены из Узбекистана завоевали три медали на чемпионате Азии по легкой атлетике в помещении, прошедшем в Тегеране 1-3 февраля, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Узбекистана.

В первый же день соревнований Надия Дусанова стала лучшей в прыжках в высоту, взяв отметку в 187 см.

Второе золото в копилку сборной Узбекистана принесла Елена Смольянинова, которая в толкании ядра показала результат в 15,54 метра, тогда как ее ближайшая преследовательница Марьям Ноуроози из Ирана толкнула ядро на 12,47 метра.

В заключительный день чемпионата Александра Юркевская завоевала серебро в многоборье.

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© Facebook / Asian Athletics Association
Спортсмены из Узбекистана на чемпионате Азии по легкой атлетике в помещении в Тегеране

С двумя золотыми и одной серебряной медалью сборная Узбекистана заняла шестое место в общекомандном зачете. Лидером стала сборная Казахстана, второе место досталось представителям Ирана, третье — спортсменам из Катара.

Теги:
Федерация легкой атлетики Узбекистана, Тегеран, Иран, Легкая атлетика



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