Легкоатлеты привезли три медали с чемпионата Азии в Тегеране

С двумя золотыми и одной серебряной наградами сборная Узбекистана заняла шестое место в общекомандном зачете

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Спортсмены из Узбекистана завоевали три медали на чемпионате Азии по легкой атлетике в помещении, прошедшем в Тегеране 1-3 февраля, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Узбекистана.

В первый же день соревнований Надия Дусанова стала лучшей в прыжках в высоту, взяв отметку в 187 см.

Второе золото в копилку сборной Узбекистана принесла Елена Смольянинова, которая в толкании ядра показала результат в 15,54 метра, тогда как ее ближайшая преследовательница Марьям Ноуроози из Ирана толкнула ядро на 12,47 метра.

В заключительный день чемпионата Александра Юркевская завоевала серебро в многоборье.

Спортсмены из Узбекистана на чемпионате Азии по легкой атлетике в помещении в Тегеране © Facebook / Asian Athletics Association

Спортсмены из Узбекистана на чемпионате Азии по легкой атлетике в помещении в Тегеране © Facebook / Asian Athletics Association 1 / 2 © Facebook / Asian Athletics Association Спортсмены из Узбекистана на чемпионате Азии по легкой атлетике в помещении в Тегеране

С двумя золотыми и одной серебряной медалью сборная Узбекистана заняла шестое место в общекомандном зачете. Лидером стала сборная Казахстана, второе место досталось представителям Ирана, третье — спортсменам из Катара.