Узбекистан упустил первое место в группе на чемпионате Азии по футзалу

Япония с девятью очками вышла из группы B с первого места, а Узбекистан с шестью баллами — со второго

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik, Рамиз Бахтияров. Сборная Узбекистана в заключительном матче группового этапа чемпионата Азии по футзалу уступила Японии со счетом 2:4.

С турнирной точки зрения этот матч лишь определял итоговое первое и второе места в группе B, потому что Узбекистан и Япония имели на счету по шесть очков и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. Благодаря лучшему показателю забитых и пропущенных мячей, узбекистанцам достаточно было сыграть вничью, чтобы занять в группе первое место.

FT: UZB 🇺🇿 2 — 4 JPN 🇯🇵



Japan continue their unbeaten streak in the #AFCFutsal2018 after defeating Uzbekistan to finish as Group B leaders! pic.twitter.com/SJhYhtGzrp — AFC (@theafcdotcom) February 5, 2018

В начале игры казалось, что сборная Узбекистана настроилась на победу: она открыла счет уже на старте матча. Отличился Фарход Абдуманомов.

Но во втором периоде атаки игроков Японии стали еще опаснее, и за короткое время им удалось не только сравнять счет, но и выйти вперед. Примечательно, что оба гола японцы забили после розыгрыша штрафного удара.

После этого футболисты Узбекистана устроили штурм ворот соперника, в результате одна из атак стала голевой: Артур Юнусов сделал счет 2:2. Но за пять минут до окончания второго тайма Япония снова вышла вперед, а спустя три минуты еще увеличила свое преимущество. Итоговый счет — 4:2.

Япония с девятью очками вышла из группы с первого места, а Узбекистан с шестью баллами — со второго.

В плей-офф узбекистанцы встретятся с командой Вьетнама, занявшей первое место в группе А.

Чемпионат Азии по футзалу проходит в китайском Тайбэе.