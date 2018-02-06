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WADA предлагает расшифровывать геном всех участников Олимпийских игр

AFP / Marc BRAIBANT
Спорт
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Тема:
Зимние Олимпийские игры 2018 в Пхёнчхане (18)
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WADA начало внедрять "биологический паспорт" еще в 2008 году, для этого постоянно измеряется уровень гормонов, состав крови и химический состав тканей организма

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. "Генетический паспорт" олимпийцев, по мнению Всемирного антидопингового агентства, поможет выявить недобросовестных спортсменов, которые могут использовать генную терапию для улучшения своих физических данных.

Пока проводить секвенирование генома для каждого участника Олимпиады слишком дорого. Но если процедура станет дешевле, ее могут сделать обязательной, пишет Wired.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассматривает возможность обязать всех олимпийских спортсменов предоставлять образцы своего генетического кода перед началом Игр. Таким образом можно будет вычислить тех, кто воспользовался "генетическим допингом" — генной терапией, которая помогает организму быстрее восстанавливаться, делает мышцы сильнее и выносливее.

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Fabrice COFFRINI / AFP
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Понятно, что создание генетической базы данных для всех профессиональных спортсменов — это крайне дорогостоящая затея. Особенно если учесть, что понадобится полное секвенирование генома. Но WADA на полном серьезе рассматривает такую возможность, ведь стоимость этой процедуры ежегодно снижается. Если она будет стоить на несколько сотен долларов дешевле, агентство может обязать всех олимпийцев предоставлять свой секвенированный геном уже в ближайшие несколько лет.

Внедрять "биологический паспорт" спортсменов Агентство начало еще в 2008 году. Он подразумевает постоянные измерения уровня гормонов, состава крови и химического состава тканей организма, чтобы можно было выявить любые изменения, указывающие на употребление допинга. Более того, образцы хранятся по 8 лет, чтобы можно было перепроверять пробы, если появятся новые методы выявления запрещенных препаратов.

WADA превентивно запретило и генную терапию, хотя еще не было выявлено случаев применения таких способов для повышения выносливости организма. Правда, в 2006 году немецкий тренер по легкой атлетике был заподозрен в том, что давал спортсменам препарат от анемии Repoxygen. Считается, что он может активизировать гены, контролирующие уровень кислорода в крови. Вина тренера так и не была доказана.

Тренировка легкоатлетов. Архивное фото
© REUTERS/ THOMAS MUKOYA
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Теоретически технология редактирования генома CRISPR/Cas-9 может служить для ингибирования генов, регулирующих миостатин — белок, который подавляет рост мышечной ткани. Зафиксированы случаи, когда у детей с подавленным от природы миостатином развились мускулы аномально большого размера. Та же технология генного редактирования может повлиять на гены, которые регулируют уровень кислорода в крови — это незаменимо для всех спортсменов, кому для победы необходима повышенная выносливость.

Однако Томас Фридман, который руководит лабораторией в Калифорнийском университете в Сан-Диего, скептически относится к идее о "генетически модифицированных спортсменах". По его словам, такие технологии еще слишком несовершенны, а ставить опыты на живых людях, которые готовятся к Олимпиаде, не станет ни одна серьезная лаборатория. Оппоненты возражают, что всегда найдутся врачи в частных клиниках, которые будут только рады поэкспериментировать на жадных до победы добровольцах.

Другое дело, что гены всегда работают комплексно, и если усовершенствовать некоторые из них, это вовсе не гарантирует достижения спортивных высот. На уровень атлета далеко не всегда влияют генетические данные — нередко менее одаренным от природы удается завоевать медали, используя приобретенные умения и навыки.

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Кроме того, возникает вопрос приватности и сохранности генетических данных. Если спортсмены предоставят WADA свой секвенированный геном, где гарантия, что его не отдадут на всеобщее обозрение спортивным чиновникам, тренерам и журналистам? Пока эти вопросы остаются открытыми.

Скептики по-прежнему уверены, что генное редактирование станет доступным не ранее чем через 25 лет. Но уже сейчас есть все основания считать, что подобные оценки излишне пессимистичны. Технологии генетической модификации уже меняют мир, стремительно проникая во все сферы жизнедеятельности — от медицины до сельского хозяйства. Возможно, и в спорте они окажутся быстрее, чем мы думаем.

Тема:
Зимние Олимпийские игры 2018 в Пхёнчхане (18)
Теги:
олимпиада, допинг, спорт, WADA



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