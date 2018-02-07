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Боксерские перчатки, архивное фото

Таджикская боксерша отобрала золото у узбекистанки Дилнозы Нематуллаевой

© Pixabay
Спорт
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Девушка-боксер из Узбекистана Дилноза Нематуллаева уступила золото на турнире Шопокова в Бишкеке представительнице Таджикистана Мадине Гафаровой

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В Бишкеке состоялся 41-й по счету международный турнир по боксу среди мужчин и женщин, посвященный памяти Героя Советского Союза Дуйшенкула Шопокова.

По итогам состязаний в копилке сборной Узбекистана восемь медалей: три золота, два серебра и три бронзы.

Международный турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского Союза Дуйшенкула Шопокова в Бишкеке
Sputnik / Табылды Кадырбеков
Узбекские боксеры завоевали на турнире в Бишкеке восемь медалей
У Кыргызстана 23 награды: пять золотых, восемь серебряных и 10 бронзовых. У боксеров из Казахстана также восемь медалей — по одному золоту и серебру и шесть бронзовых наград. У сборной Таджикистана — одно золото, одно серебро и три награды с бронзовым отливом.

Всего было разыграно 13 комплектов медалей. К участию в турнире допускались боксеры 19-40 лет, пишет Sputnik Таджикистан.

На состязаниях выступили 146 боксеров из России, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана.

Теги:
Бокс, Соревнования, Таджикистан, Узбекистан



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