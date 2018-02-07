Таджикская боксерша отобрала золото у узбекистанки Дилнозы Нематуллаевой

У Кыргызстана 23 награды: пять золотых, восемь серебряных и 10 бронзовых. У боксеров из Казахстана также восемь медалей — по одному золоту и серебру и шесть бронзовых наград. У сборной Таджикистана — одно золото, одно серебро и три награды с бронзовым отливом.
Всего было разыграно 13 комплектов медалей. К участию в турнире допускались боксеры 19-40 лет, пишет Sputnik Таджикистан.
На состязаниях выступили 146 боксеров из России, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана.
В конце января в правоохранительные органы города обратился отец пропавшего 11-летнего мальчика, после допроса родственников следователям удалось обнаружить тело мальчика с признаками насильственной смерти