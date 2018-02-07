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Делегация Узбекистана прибыла на Олимпиаду в Пхенчхане

Олимпийская делегация Узбекистана прибыла в Корею

© НОК Узбекистана
Спорт
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Тема:
Зимние Олимпийские игры 2018 в Пхёнчхане (19)
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Прибывших на зимнюю Олимпиаду спортсменов, тренеров и официальных лиц приветствовали волонтеры, представители оргкомитета и болельщики

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Делегация Узбекистана прибыла в южнокорейский Пхенчхан, где с 9 по 25 февраля пройдут XXIII зимние Олимпийские игры, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В Корее делегацию приветствовали волонтеры, представители оргкомитета и болельщики.

Завтра, восьмого февраля, делегация во главе с президентом Национального олимпийского комитета Умидом Ахмаджановым примет участие в официальной церемонии поднятия флага Узбекистана в олимпийской деревне. А девятого февраля узбекистанцы выйдут на парад команд-участниц во время торжественной церемонии открытия Игр.

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© НОК Узбекистана
Делегация Узбекистана прибыла на Олимпиаду в Пхенчхане

Напомним, в состав сборной Узбекистана на Олимпиаду в Корее вошли два человека: фигурист Миша Ге и горнолыжник Камиль Тухтаев.

Миша Ге прибудет в Южную Корею 11 февраля, так как сейчас он проходит тренировочный лагерь в Соединенных Штатах. Он выступит с короткой программой 16 февраля, а 17-го представит жюри и зрителям произвольную.

Камиль Тухтаев 18 февраля примет участие в соревнованиях по гигантскому слалому, а 22 февраля — по слалому.

Зимняя Олимпиада в Пхенчхане
Зимняя Олимпиада в Пхенчхане

 

Тема:
Зимние Олимпийские игры 2018 в Пхёнчхане (19)
Теги:
Олимпиада-2018, Камиль Тухтаев, Умид Ахмаджанов, Миша Ге, Пхенчхан, Южная Корея, Спорт



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