Олимпийская делегация Узбекистана прибыла в Корею

Прибывших на зимнюю Олимпиаду спортсменов, тренеров и официальных лиц приветствовали волонтеры, представители оргкомитета и болельщики

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Делегация Узбекистана прибыла в южнокорейский Пхенчхан, где с 9 по 25 февраля пройдут XXIII зимние Олимпийские игры, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В Корее делегацию приветствовали волонтеры, представители оргкомитета и болельщики.

Завтра, восьмого февраля, делегация во главе с президентом Национального олимпийского комитета Умидом Ахмаджановым примет участие в официальной церемонии поднятия флага Узбекистана в олимпийской деревне. А девятого февраля узбекистанцы выйдут на парад команд-участниц во время торжественной церемонии открытия Игр.

Делегация Узбекистана прибыла на Олимпиаду в Пхенчхане © НОК Узбекистана

Делегация Узбекистана прибыла на Олимпиаду в Пхенчхане © НОК Узбекистана 1 / 2 © НОК Узбекистана Делегация Узбекистана прибыла на Олимпиаду в Пхенчхане

Напомним, в состав сборной Узбекистана на Олимпиаду в Корее вошли два человека: фигурист Миша Ге и горнолыжник Камиль Тухтаев.

Миша Ге прибудет в Южную Корею 11 февраля, так как сейчас он проходит тренировочный лагерь в Соединенных Штатах. Он выступит с короткой программой 16 февраля, а 17-го представит жюри и зрителям произвольную.

Камиль Тухтаев 18 февраля примет участие в соревнованиях по гигантскому слалому, а 22 февраля — по слалому.