Олимпийская делегация Узбекистана прибыла в Корею

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Делегация Узбекистана прибыла в южнокорейский Пхенчхан, где с 9 по 25 февраля пройдут XXIII зимние Олимпийские игры, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
В Корее делегацию приветствовали волонтеры, представители оргкомитета и болельщики.
Завтра, восьмого февраля, делегация во главе с президентом Национального олимпийского комитета Умидом Ахмаджановым примет участие в официальной церемонии поднятия флага Узбекистана в олимпийской деревне. А девятого февраля узбекистанцы выйдут на парад команд-участниц во время торжественной церемонии открытия Игр.
- Делегация Узбекистана прибыла на Олимпиаду в Пхенчхане
- Делегация Узбекистана прибыла на Олимпиаду в Пхенчхане
Напомним, в состав сборной Узбекистана на Олимпиаду в Корее вошли два человека: фигурист Миша Ге и горнолыжник Камиль Тухтаев.
Миша Ге прибудет в Южную Корею 11 февраля, так как сейчас он проходит тренировочный лагерь в Соединенных Штатах. Он выступит с короткой программой 16 февраля, а 17-го представит жюри и зрителям произвольную.
Камиль Тухтаев 18 февраля примет участие в соревнованиях по гигантскому слалому, а 22 февраля — по слалому.