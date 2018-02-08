Флаг Узбекистана поднят в олимпийской деревне в Пхенчхане

В церемонии участвовали президент Национального олимпийского комитета Умид Ахмаджанов, члены делегации, мэр олимпийской деревни в Пхенчхане, олимпийский чемпион, чемпион Азии и призер чемпионатов мира по настольному теннису Ю Сын Мин

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В олимпийской деревне XXIII зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане прошла церемония поднятия государственного флага Узбекистана, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Поднятие флага означает, что с этого момента страна может вступить в борьбу за медали.

В церемонии участвовали президент НОК Умид Ахмаджанов, члены делегации, мэр олимпийской деревни в Пхенчхане, олимпийский чемпион, чемпион Азии и призер чемпионатов мира по настольному теннису Ю Сын Мин. Стороны обменялись памятными подарками.

© НОК Узбекистана В Пхенчхане поднят флаг Узбекистана

Сборную Узбекистана на Олимпиаде в Корее представят два спортсмена: фигурист Миша Ге и горнолыжник Камиль Тухтаев. Именно Тухтаев будет знаменосцем команды на церемонии открытия, которая состоится 9 февраля. Миша Ге, находящийся сейчас на сборах в Америке, прибудет в Пхенчхан к началу соревнований фигуристов: он выступит в короткой программе 16 февраля, а 17-го представит произвольную.

Камиль Тухтаев 18 февраля примет участие в соревнованиях по гигантскому слалому, а 22 февраля — по слалому.

Олимпиада в Корее завершится 25 февраля.