CAS в Пхенчхане отказался рассмотреть апелляции шести атлетов из России

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Выездное отделение Спортивного арбитражного суда (CAS ad hoc) в Пхенчхане отказалось рассматривать апелляции шести российских спортсменов и семи членов их окружения на недопуск на Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее, сообщается на официальном сайте CAS.
Как отмечается в сообщении, коллегия арбитров CAS, состоявшая из трех человек, постановила, что выездное отделение CAS не имеет достаточной юрисдикции, чтобы принимать решения по этим апелляциям.
Апелляции еще 11 россиян были удовлетворены частично.
Между тем стало известно, что Международное антидопинговое агентство с беспокойством встретило новость о признании незаконной дисквалификации 28 россиян и решение вернуть им медали.