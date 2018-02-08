CAS в Пхенчхане отказался рассмотреть апелляции шести атлетов из России

Коллегия арбитров CAS постановила, что выездное отделение не имеет достаточной юрисдикции, чтобы принимать решение по этим апелляциям

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Выездное отделение Спортивного арбитражного суда (CAS ad hoc) в Пхенчхане отказалось рассматривать апелляции шести российских спортсменов и семи членов их окружения на недопуск на Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее, сообщается на официальном сайте CAS.

Как отмечается в сообщении, коллегия арбитров CAS, состоявшая из трех человек, постановила, что выездное отделение CAS не имеет достаточной юрисдикции, чтобы принимать решения по этим апелляциям.

© AFP 2018/ FABRICE COFFRINI CAS оправдал 28 российских спортсменов полностью и 11 частично

Напомним, 1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и аннулировал решение Международного олимпийского комитета об их пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

Апелляции еще 11 россиян были удовлетворены частично.

Между тем стало известно, что Международное антидопинговое агентство с беспокойством встретило новость о признании незаконной дисквалификации 28 россиян и решение вернуть им медали.