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Символика XXIII Олимпийских игр в Олимпийском парке в Пхенчхане

CAS в Пхенчхане отказался рассмотреть апелляции шести атлетов из России

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Спорт
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Тема:
Ситуация с выступлением сборной России на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (26)
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Коллегия арбитров CAS постановила, что выездное отделение не имеет достаточной юрисдикции, чтобы принимать решение по этим апелляциям

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Выездное отделение Спортивного арбитражного суда (CAS ad hoc) в Пхенчхане отказалось рассматривать апелляции шести российских спортсменов и семи членов их окружения на недопуск на Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее, сообщается на официальном сайте CAS.

Как отмечается в сообщении, коллегия арбитров CAS, состоявшая из трех человек, постановила, что выездное отделение CAS не имеет достаточной юрисдикции, чтобы принимать решения по этим апелляциям.

Логотип спортивного арбитражного суда CAS на штаб-квартире в Лозанне.
© AFP 2018/ FABRICE COFFRINI
CAS оправдал 28 российских спортсменов полностью и 11 частично
Напомним, 1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов и аннулировал решение Международного олимпийского комитета об их пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

Апелляции еще 11 россиян были удовлетворены частично.

Между тем стало известно, что Международное антидопинговое агентство с беспокойством встретило новость о признании незаконной дисквалификации 28 россиян и решение вернуть им медали.

Тема:
Ситуация с выступлением сборной России на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (26)
Теги:
олимпиада, МОК, CAS, Пхенчхан, Россия



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