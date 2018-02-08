Молодой и экстремальный: Камиль Тухтаев в Корее попробует заявить о себе

Что известно о знаменосце сборной Узбекистана на Олимпиаде в Корее

ТАШКЕНТ, 8 фев — Spitnik. Знаменосцем сборной Узбекистана на XXIII зимних Олимпийских играх станет горнолыжник Камиль Тухтаев.

Спортсмен родился 30 октября 1997 года. Несмотря на молодой возраст, у него уже есть опыт выступления на международных соревнованиях: в 2015 году он участвовал в чемпионате мира в Бивер-Крик (США), в 2017 году — чемпионате мира в Санкт-Морице (Швейцария).

© НОК Узбекистана Узбекский горнолыжник - Камиль Тухтаев

Год назад Тухтаев, учащийся на заочном отделении Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма, выступил в составе сборной Узбекистана на 28-й всемирной Универсиаде в Алматы.

"Здесь очень классно, и организация — нас хорошо встретили, когда мы приземлились. Все студенты, молодые. Очень классный снег, быстрый, нужно привыкнуть к нему", — делился он впечатлениями со Sputnik.

Кроме горных лыж молодой спортсмен также увлекается скалолазанием.

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На своей первой Олимпиаде Тухтаев 8 февраля примет участие в соревнованиях по гигантскому слалому, а 22 февраля — по слалому.

На предолимпийском международном турнире по горным лыжам среди спортсменов Центральной Азии, проходившем с 22 по 24 января в Кыргызстане, Камиль Тухтаев завоевал две золотые медали, показав, что находится в хорошей форме. Ждать олимпийских наград от узбекистанца вряд ли стоит, но показать уверенное выступление и заявить о себе ему вполне по силам.

Напомним, в сборную Узбекистана на Олимпиаде в Пхенчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля, также вошел фигурист Миша Ге.

Национальный олимпийский комитет Узбекистана в декабре 2017 года принял решение о создании в республике федераций фигурного катания и шорт-трека, хоккея, керлинга, лыжного спорта. В их состав войдут также сноубординг, горнолыжный спорт, фристайл, прыжки с трамплина на лыжах и другие зимние виды спорта.