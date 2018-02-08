Выход на новый олимпийский уровень: президент МОК посетит Узбекистан

Это второй приезд Томаса Баха в Узбекистан, точная дата пока не называется

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах посетит Узбекистан с официальным визитом.

Об этом сообщается на сайте Ассоциации футбола республики.

Президент Национального олимпийского комитета, первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов сегодня встретился с Томасом Бахом в южнокорейском Пхенчхане.

"В ходе встречи рассмотрены вопросы по выведению олимпийского движения Узбекистана на новый уровень", — сообщили в ассоциации, не уточнив дату предстоящего визита.

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Это второй приезд главы МОК Томаса Баха в Узбекистан. В первый раз он посетил Ташкент в июне 2015 года, ознакомившись с новым зданием Национального олимпийского комитета, включая Центр спортивной медицины, а также спорткомплекс "Узбекистан" и специализированную школу олимпийского резерва по спортивной гимнастике.

Томас Бах также пообщался с первым президентом Узбекистана Исламом Каримовым. За выдающиеся заслуги в развитии спорта и олимпийского движения главе государства была вручена медаль МОК.