Выход на новый олимпийский уровень: президент МОК посетит Узбекистан

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах посетит Узбекистан с официальным визитом.
Об этом сообщается на сайте Ассоциации футбола республики.
Президент Национального олимпийского комитета, первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов сегодня встретился с Томасом Бахом в южнокорейском Пхенчхане.
"В ходе встречи рассмотрены вопросы по выведению олимпийского движения Узбекистана на новый уровень", — сообщили в ассоциации, не уточнив дату предстоящего визита.
Томас Бах также пообщался с первым президентом Узбекистана Исламом Каримовым. За выдающиеся заслуги в развитии спорта и олимпийского движения главе государства была вручена медаль МОК.