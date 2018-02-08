19:25 08 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 3°C
Прямой эфир
Поиск
Сборная Узбекистана по футзалу обыграла Вьетнам на чемпионате Азии

Сборная Узбекистана вышла в полуфинал чемпионата Азии по футзалу

© AFC
Спорт
Получить короткую ссылку
11550

Теперь подопечные Баходира Ахмедова сыграют с одними из главных фаворитов турнира — командой Ирана, которая в четвертьфинале разгромила Таиланд со счетом 9:1

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik, Рамиз Бахтияров. Сборная Узбекистана по футзалу в четвертьфинале чемпионата Азии обыграла команду Вьетнама со счетом 3:1.

Счет открыл на восьмой минуте Машрап Адилов. Этот гол стал для него четвертым на турнире. Команды ушли на перерыв с минимальным преимуществом Узбекистана.

В середине второго тайма Даврон Чориев удвоил преимущество своей команды, и казалось, что исход матча предрешен, но буквально через несколько секунд игроки Вьетнама сократили счет. Оставшийся отрезок выдался очень напряженным. Единственная ошибка могла изменить ход игры. Игроки Узбекистана не упустили свой шанс и за минуту до финального свистка сделали счет 3:1. Автором гола стал Ильхам Хамроев.

В полуфинале подопечные Баходира Ахмедова сыграют с одними из главных фаворитов турнира — командой Ирана, которая в четвертьфинале разгромила Таиланд со счетом 9:1.

Напомним, на чемпионате Азии по футзалу, проходящем в китайском Тайбэе, национальная сборная Узбекистана выступала в группе В. Сначала представители республики победили команду Южной Кореи (12:3), затем соперников из Таджикистана, но в заключительном групповом матче уступили Японии 2:4 и вышли в четвертьфинал со второго места.

По теме

Узбекистан упустил первое место в группе на чемпионате Азии по футзалу
Узбекистан разгромил Южную Корею на чемпионате Азии по футзалу
Сборная Узбекистана по футзалу досрочно вышла в плей-офф чемпионата Азии
Теги:
Вьетнам, Иран, Футбол



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Марат Бекетаев
    Властный транзит

    Министр юстиции отрицает, что законопроект о пожизненном председательстве Назарбаева в Совбезе является подготовкой транзита власти.

  • Военнослужащие на авиабазе ОДКБ Кант. Архивное фото
    Усиление мощи

    Зачем Москва усиливает военные базы в Кыргызстане и Таджикистане, рассказал представитель Министерства иностранных дел России.

  • Девушка в таджикском национальном платье. Архивное фото
    Кто так носит?

    В Таджикистане Минкультом будет выпущена книга, которая разъяснит официальный взгляд руководства страны на этику ношения одежды.

  • Пиринговая платежная система Биткойн
    Вор в онлайне

    Как "высокотехнологичный" азербайджанец – так называемый "вор в законе", проживая в Турции, наводит свои порядки на Украине.

  • Граница Беларуси и России
    Границы нет, претензии есть

    МИД России прокомментировал заявление белорусского министра об отсутствии оснований для усиления контроля на белорусско-российской границе.

  • Начался сбор подписей в поддержку выдвижения В. Путина на президентских выборах
    Узреть кандидата

    Жители Абхазии, обладающие российским паспортом, хотят встретиться и пообщаться с кандидатами в президенты России – будет ли у них такая возможность?

  • Самолет авиакомпании Победа
    Прерванный полет

    Пассажирский рейс из России в Армению был прерван – экипажу пришлось экстренно сажать самолет в Минеральных Водах – Sputnik Армения узнал, что произошло.

  • Министр культуры Даце Мелбарде, министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс и председатель Саласпилсской думы на мемориале в Саласпилсе
    "Приукрасить" концлагерь

    Власти Латвии открыли обновленную экспозицию концентрационного лагеря в Саласпилсе – идеологически верную и терпимую к преступлениям нацистов.

  • Дмитрий Лысенков, политолог, член Совета по делам национальностей при правительстве Москвы
    Театр секса

    Почему глава Русского драматического театра в Вильнюсе, обвиненный в сексуальных домогательствах, винит во всем Sputnik и заявляет о "кампании по дискредитации".

  • Олег Будза
    Миграционный бум

    Председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы рассказал, почему в скором времени в страну хлынет поток мигрантов.

  • Рабочие места евродепутатов
    Кто на новенького?

    Европарламент одобрил распределение депутатских мест, которые останутся после выхода Великобритании из ЕС – сколько досталось Эстонии?

  • Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на грузино-российской границе
    Экстремист пойман

    ФСБ России по РСО-Алания задержала на границе Северной Осетии члена среднеазиатской религиозно-экстремистской ячейки – куда направлялся предполагаемый террорист?

  • Марат Бекетаев
    Властный транзит

    Министр юстиции отрицает, что законопроект о пожизненном председательстве Назарбаева в Совбезе является подготовкой транзита власти.

  • Военнослужащие на авиабазе ОДКБ Кант. Архивное фото
    Усиление мощи

    Зачем Москва усиливает военные базы в Кыргызстане и Таджикистане, рассказал представитель Министерства иностранных дел России.

  • Девушка в таджикском национальном платье. Архивное фото
    Кто так носит?

    В Таджикистане Минкультом будет выпущена книга, которая разъяснит официальный взгляд руководства страны на этику ношения одежды.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Выход в открытый космос у МКС
Земля в иллюминаторе: что видят космонавты с борта МКС
Узбекские конкурсанты Ты супер! рассказали о своих кумирах
Узбекские конкурсанты "Ты супер!" рассказали о своих кумирах
Зимняя Олимпиада в Пхенчхане
Узбекистан на зимних олимпиадах: история и надежды

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054