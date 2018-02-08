Сборная Узбекистана вышла в полуфинал чемпионата Азии по футзалу

Теперь подопечные Баходира Ахмедова сыграют с одними из главных фаворитов турнира — командой Ирана, которая в четвертьфинале разгромила Таиланд со счетом 9:1

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik, Рамиз Бахтияров. Сборная Узбекистана по футзалу в четвертьфинале чемпионата Азии обыграла команду Вьетнама со счетом 3:1.

Счет открыл на восьмой минуте Машрап Адилов. Этот гол стал для него четвертым на турнире. Команды ушли на перерыв с минимальным преимуществом Узбекистана.

FT: VIE 🇻🇳 1 — 3 UZB 🇺🇿



Uzbekistan will face Iran in the #AFCFutsal2018 semi-final after a convincing win against Vietnam! pic.twitter.com/Hznw1qekGE — AFC (@theafcdotcom) February 8, 2018

В середине второго тайма Даврон Чориев удвоил преимущество своей команды, и казалось, что исход матча предрешен, но буквально через несколько секунд игроки Вьетнама сократили счет. Оставшийся отрезок выдался очень напряженным. Единственная ошибка могла изменить ход игры. Игроки Узбекистана не упустили свой шанс и за минуту до финального свистка сделали счет 3:1. Автором гола стал Ильхам Хамроев.

В полуфинале подопечные Баходира Ахмедова сыграют с одними из главных фаворитов турнира — командой Ирана, которая в четвертьфинале разгромила Таиланд со счетом 9:1.

Напомним, на чемпионате Азии по футзалу, проходящем в китайском Тайбэе, национальная сборная Узбекистана выступала в группе В. Сначала представители республики победили команду Южной Кореи (12:3), затем соперников из Таджикистана, но в заключительном групповом матче уступили Японии 2:4 и вышли в четвертьфинал со второго места.