CAS отклонил все апелляции россиян на недопуск до Олимпиады в Пхенчхане

Выездная панель CAS определила, что заявители не смогли показать, что способ, которым комиссии Международный олимпийский комитет оценивали их, был дискриминационным или несправедливым

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS ad hoc) в Корее отклонила апелляции 47 россиян против Международного олимпийского комитета, который ранее не предоставил им приглашения для участия в Играх-2018 в Пхенчхане, сообщает РИА Новости.

Выездную панель CAS составляли три арбитра: Кэрол Робертс из Канады, швейцарец Бернхард Велтен и Зали Стеггалл из Австралии. Они рассмотрели две группы дел: 32 спортсменов, а также 13 спортсменов и двух тренеров.

В своем решении CAS отметил, что "процесс, созданный МОК по учреждению списков приглашений на Игры-2018 для россиян в статусе "Олимпийские атлеты из России" (OAR) нельзя назвать санкцией, это скорее решение о проверке соответствия установленным требованиям".

"Хотя Олимпийский комитет России (ОКР) был отстранен, МОК, тем не менее, решил предложить отдельным спортсменам возможность участвовать в зимних Олимпийских играх в установленных условиях. Это процесс, предназначенный для вынесения сбалансированного решения в рамках интереса МОК к глобальной борьбе с допингом и интересам индивидуальных спортсменов из России", — говорится в релизе CAS.

В первой группе из 32 спортсменов были Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Денис Айрапетян, Артем Козлов (все — шорт-трек), Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков (все — биатлон), Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Руслан Захаров, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов (все — конькобежный спорт), Сергей Устюгов, Глеб Ретивых (оба — лыжные гонки), Ксения Столбова, Иван Букин (оба — фигурное катание), Юлия Шокшуева, Роман Кошелев, Дмитрий Попов (все — бобслей), Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников (все — хоккей).

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков CAS в Пхенчхане отказался рассмотреть апелляции шести атлетов из России

Вторую группу (15 человек) составили Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все — лыжный спорт), Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова (все — скелетон), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов (все — конькобежный спорт), Татьяна Иванова (санный спорт), а также Альберт Демченко (санный спорт) и Сергей Чудинов (скелетон), которые после Олимпиады-2014 перешли на тренерскую работу.

В своем заявлении CAS отмечает, что подавшие заявления на слушаниях признали, что МОК может внедрить такой процесс.

"Выездная панель CAS определила, что заявители не смогли показать, что способ, которым комиссии МОК оценивали их, был дискриминационным или несправедливым. Суд также установил, что нет доказательств того, что комиссии МОК действовали ненадлежащим образом", — отмечается в релизе.

Несмотря на отрицательный вердикт CAS на апелляции россиян, судебная история на этом, вероятно, не завершится. Так, генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко заявил РИА Новости, что организация будет "подавать в суды уже другой юрисдикции".

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди назвал приятной новостью решение Спортивного арбитражного суда отклонить апелляции российских спортсменов

В начале февраля CAS в Швейцарии полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр-2014 в Сочи за нарушение антидопинговых правил. Позже Олимпийский комитет России (ОКР) попросил МОК направить индивидуальные приглашения на Олимпиаду в Пхенчхане 15 представителям России из этих 28, но получил отказ. Затем эти 15 россиян направили апелляцию на неприглашение в выездную панель CAS.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане стартуют 9 февраля. Ранее МОК направил приглашения на Игры 169 российским спортсменам. Их приняли все за исключением конькобежки Ольги Граф.

Таким образом в Пхенчхане в статусе "Спортсмены-олимпийцы из России" (OAR) выступят 168 россиян в горнолыжном спорте, керлинге, конькобежном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, прыжках на лыжах с трамплина, санном спорте, сноуборде, фигурном катании, фристайле, хоккее и шорт-треке.